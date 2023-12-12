В Украину придет потепление - прогноз погоды от Наталки Диденко

Оттепель на улицах Киева. Фото: Новости.

В Украину придет потепление. В нескольких регионах в течение дня ожидается до +9°C, в некоторых — возможны дожди.

Об этом сообщила народная синоптика Наталья Диденко.

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Так, завтра, 13 декабря, в Украине станет теплее, прогнозируют оттепель.

По словам Диденко, ожидается 0…+5°C, на юге +3…+9°C, а вот на востоке будет мороз — 0…-2°C.

Дожди преимущественно прогнозируют в западных областях, мокрый снег – на востоке Украины. Также вечером будет дождь в Одесской области.

В то же время на остальной территории Украины плотная облачность, но без ощутимых осадков.

Погода в Украине 13 декабря. Фото: Наталья Диденко

Погода в Киеве 13 декабря

Завтра, 13 декабря, в Киеве будет облачная погода, воздух будет сырым, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха 0...+2°C. Вечером прогнозируют усиление ветра.

Скриншот поста Диденко

Напомним, что сегодня, 12 декабря, погода в Украине продолжает забрасывать украинцев мокрым снегом и дождями, местами возможно налипание мокрого снега. Также синоптики предупреждают об опасности на дорогах, которые покроет гололед, а также об гололеде. Температура воздуха сегодня будет держаться -3...+2 °C, на юге значительно теплее.

Также мы писали, что на этой неделе по всей территории Украины ожидается пасмурная неустойчивая погода с осадками, туманами и колебаниями температуры воздуха. Температура воздуха ожидается выше нормы, преимущественно в южных регионах страны.