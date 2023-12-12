Погода в Україні в вівторок, 12 грудня — яким областям загрожує снігопад та ожеледиця

Синоптики попереджають про загрозу снігопадів та ожеледиці — список областей
Погода в Україні в вівторок, 12 грудня, продовжує закидувати українців мокрим снігом та дощами, місцями можливе налипання мокрого снігу. Також синоптики попереджають про небезпеку на дорогах, які вкриє ожеледиця, а також про ожеледь, тож будьте обачні. Температура повітря сьогодні упродовж дня триматиметься -3...+2 °C, на півдні значно тепліше.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Попередження від Укргідрометцентру
Синоптики попереджають, що сьогодні, 12 грудня, на півночі, сході та в центрі країни буде ожеледь, а дороги вкриє ожеледиця. Йдеться про такі області:
- Київську,
- Житомирську,
- Вінницьку,
- Черкаську,
- Кіровоградську,
- Дніпропетровську,
- Полтавську,
- Донецьку,
- Харківську,
- Сумську,
- Чернігівську.
Оголошено І рівень небезпечності.
"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", — йдеться в повідомленні.
Погода в Україні 12 грудня
В Укргідрометцентрі прогнозують, що в вівторок, 12 грудня, варто чекати мокрого снігу з дощем на сході, який на півдні перейде в дощ. Також на сході є небезпека налипання мокрого снігу, а на півдні — можливий туман.
Вітер південних напрямків зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі та вдень від -3...+2 °C;
- вдень на заході та в центрі країни до +4 °C,
- вдень на півдні +3...+8 °C.
- у Києві вночі та вдень 0...-2 °C.
Прогноз погоди на тиждень 12-15 грудня
У середу, 13 грудня — дощ та мряка, у Карпатах, на півночі та сході сніг та мокрий сніг із переходом у дощ. Місцями налипання мокрого снігу. На дорогах подекуди ожеледиця та тумани. Температура повітря вночі -2...+3 °С, вдень -1...+4 °С.
У четвер, 14 грудня — дощі, на півночі, заході та на крайньому сході мокрий сніг із дощем. Місцями тумани, а на дорогах ожеледиця, можливе налипання мокрого снігу. Температура повітря вночі -1...+4 °С, вдень +2...+7 °С.
У п'ятницю, 15 грудня — сніг та мокрий сніг всюди, крім півдня та Криму. На півночі місцями налипання мокрого снігу, а на дорогах ожеледиця. Температура повітря упродовж дня -2…+3 °С.
Нагадаємо, що народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, скільки триватиме відлига в Україні.
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