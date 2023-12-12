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Синоптики попереджають про загрозу снігопадів та ожеледиці — список областей

12 грудня 2023 06:17
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні в вівторок, 12 грудня — яким областям загрожує снігопад та ожеледиця
Чоловік штовхає авто, яке застрягло на дорозі. Фото: Reuters
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні в вівторок, 12 грудня, продовжує закидувати українців мокрим снігом та дощами, місцями можливе налипання мокрого снігу. Також синоптики попереджають про небезпеку на дорогах, які вкриє ожеледиця, а також про ожеледь, тож будьте обачні. Температура повітря сьогодні упродовж дня триматиметься -3...+2 °C, на півдні значно тепліше.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Попередження від Укргідрометцентру

Синоптики попереджають, що сьогодні, 12 грудня, на півночі, сході та в центрі країни буде ожеледь, а дороги вкриє ожеледиця. Йдеться про такі області:

  • Київську,
  • Житомирську,
  • Вінницьку,
  • Черкаську,
  • Кіровоградську,
  • Дніпропетровську,
  • Полтавську,
  • Донецьку,
  • Харківську,
  • Сумську,
  • Чернігівську.
Мапа небезпечних погодних умов в Україні сьогодні, 12 грудня, від Укргідрометцентру
Мапа небезпечних погодних умов в Україні сьогодні, 12 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Оголошено І рівень небезпечності.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", — йдеться в повідомленні.

Погода в Україні 12 грудня

В Укргідрометцентрі прогнозують, що в вівторок, 12 грудня, варто чекати мокрого снігу з дощем на сході, який на півдні перейде в дощ. Також на сході є небезпека налипання мокрого снігу, а на півдні — можливий туман.

Мапа погоди в Україні сьогодні, 12 грудня, від Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 12 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер південних напрямків зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі та вдень від -3...+2 °C;
  • вдень на заході та в центрі країни до +4 °C,
  • вдень на півдні +3...+8 °C.
  • у Києві вночі та вдень 0...-2 °C.

Прогноз погоди на тиждень 12-15 грудня

У середу, 13 грудня — дощ та мряка, у Карпатах, на півночі та сході сніг та мокрий сніг із переходом у дощ. Місцями налипання мокрого снігу. На дорогах подекуди ожеледиця та тумани. Температура повітря вночі -2...+3 °С, вдень -1...+4 °С.

У четвер, 14 грудня — дощі, на півночі, заході та на крайньому сході мокрий сніг із дощем. Місцями тумани, а на дорогах ожеледиця, можливе налипання мокрого снігу. Температура повітря вночі -1...+4 °С, вдень +2...+7 °С.

Мапа погоди в Україні сьогодні, 12 грудня від Meteoprog
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 12 грудня від Meteoprog. Фото: скриншот

У п'ятницю, 15 грудня — сніг та мокрий сніг всюди, крім півдня та Криму. На півночі місцями налипання мокрого снігу, а на дорогах ожеледиця. Температура повітря упродовж дня -2…+3 °С.

Нагадаємо, що народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, скільки триватиме відлига в Україні.

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