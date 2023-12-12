Погода в Україні в вівторок, 12 грудня — яким областям загрожує снігопад та ожеледиця

Чоловік штовхає авто, яке застрягло на дорозі. Фото: Reuters

Погода в Україні в вівторок, 12 грудня, продовжує закидувати українців мокрим снігом та дощами, місцями можливе налипання мокрого снігу. Також синоптики попереджають про небезпеку на дорогах, які вкриє ожеледиця, а також про ожеледь, тож будьте обачні. Температура повітря сьогодні упродовж дня триматиметься -3...+2 °C, на півдні значно тепліше.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Попередження від Укргідрометцентру

Синоптики попереджають, що сьогодні, 12 грудня, на півночі, сході та в центрі країни буде ожеледь, а дороги вкриє ожеледиця. Йдеться про такі області:

Київську,

Житомирську,

Вінницьку,

Черкаську,

Кіровоградську,

Дніпропетровську,

Полтавську,

Донецьку,

Харківську,

Сумську,

Чернігівську.

Мапа небезпечних погодних умов в Україні сьогодні, 12 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Оголошено І рівень небезпечності.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", — йдеться в повідомленні.

Погода в Україні 12 грудня

В Укргідрометцентрі прогнозують, що в вівторок, 12 грудня, варто чекати мокрого снігу з дощем на сході, який на півдні перейде в дощ. Також на сході є небезпека налипання мокрого снігу, а на півдні — можливий туман.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 12 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер південних напрямків зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі та вдень від -3...+2 °C;

вдень на заході та в центрі країни до +4 °C,

вдень на півдні +3...+8 °C.

у Києві вночі та вдень 0...-2 °C.

Прогноз погоди на тиждень 12-15 грудня

У середу, 13 грудня — дощ та мряка, у Карпатах, на півночі та сході сніг та мокрий сніг із переходом у дощ. Місцями налипання мокрого снігу. На дорогах подекуди ожеледиця та тумани. Температура повітря вночі -2...+3 °С, вдень -1...+4 °С.

У четвер, 14 грудня — дощі, на півночі, заході та на крайньому сході мокрий сніг із дощем. Місцями тумани, а на дорогах ожеледиця, можливе налипання мокрого снігу. Температура повітря вночі -1...+4 °С, вдень +2...+7 °С.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 12 грудня від Meteoprog. Фото: скриншот

У п'ятницю, 15 грудня — сніг та мокрий сніг всюди, крім півдня та Криму. На півночі місцями налипання мокрого снігу, а на дорогах ожеледиця. Температура повітря упродовж дня -2…+3 °С.

Нагадаємо, що народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, скільки триватиме відлига в Україні.