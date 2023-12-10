Прогноз погоди в Україні на 11 грудня від Наталки Діденко

Жінка в навушниках. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 11 грудня, в Україні очікуються опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Погода буде хмарною та туманною.

Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні на 11 грудня

Завтра, 11 грудня, Україну накриють тумани та опади у вигляді снігу та мокрого снігу. На півдні подекуди з дощем. Вітер південний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...+1 °C, вдень -2...+3 °C; на півдні та у Криму вночі 0…+5 °C, вдень +3…+8 °C. За словами Діденко, у столиці очікується вночі -1 °C, а вдень +1 °C. Вона також додала, що відлига буде впродовж всього тижня.

Повідомлення про відлигу. Фото: скриншот допису Наталки Діденко

Прогноз погоди в Україні в першій частині наступного тижня

Наступного тижня погода також буде похмурою, з туманами. Очікуються опади у вигляді снігу, мокрого снігу, мряки та дощу. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2…+3 °C, вдень 0…+5 °C, у південній частині та у Криму вночі +1…+6 °C, вдень +6…+11 °C.

За даними Meteoprog, у середу будуть дощі та мряка. Однак у Карпатах, північних та східних областях сніг та мокрий сніг із переходом у дощ. Місцями очікується налипання мокрого снігу. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 °C, вдень -1...+4 °C; на півдні та у Криму вночі +1…+6 °C, вдень +6…+11 °C.

Четвер буде без снігу, вітер південно-східний, 7-12 м/с, у західних областях змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 °C, вдень +2...+7 °C; у південних областях та у Криму вночі +3…+8 °C, вдень +7…+12 °C.

Прогноз погоди в Україні в другій частині наступного тижня

"У північній частині в п'ятницю подекуди налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с", — попереджають синоптики.

Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах -2…+3 °C, на півдні вночі 0…+5 °C, вдень +3…+8 °C.

"У суботу, 16 грудня, вночі місцями в Україні пройде невеликий сніг та мокрий сніг, вдень у західних та східних областях невеликий сніг, в решті країни без істотних опадів", — вказують синоптики.

Вони також зазначають, що на дорогаху наступну суботу буде подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...-7 °C, вдень -5...0 °C. На півдні протягом доби -3…+2 °C.

Неділя стане єдиним днем наступного тижня, коли опадів не передбачається. Проте на дорогах все одно буде ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -8...-3 °C, вдень -2...+3 °C.

Нагадаємо, грудень переходить у листопадову погоду. В Україні буде вогка, хмарна погода з періодичними опадами. Під час опадів можливе налипання мокрого снігу. Водіїв попереджають про небезпеку через погану видимість.