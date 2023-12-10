Прогноз погоды в Украине на 11 декабря от Наталки Диденко.

Женщина в наушниках. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 11 декабря, в Украине ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Погода будет облачной и туманной.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине 11 декабря

Завтра, 11 декабря, Украину накроют туманы и осадки в виде снега на мокром снегу. На юге местами с дождем. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1 °C, днем -2...+3 °C; на юге и в Крыму ночью 0…+5 °C, днем +3…+8 °C. По словам Диденко, в столице ожидается ночью -1°C, а днем +1°C. Она также добавила, что оттепель будет на протяжении всей недели.

Сообщение об оттепелях. Фото: скриншот поста Наталки Диденко

Прогноз погоды в Украине в первой части следующей недели

На следующей неделе погода также будет пасмурной с туманами. Ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, туманов и дождей. Синоптики предупреждают об гололеде на дорогах. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 °C, днем 0…+5 °C, в южной части и в Крыму ночью +1…+6 °C, днем +6…+11 °C.

По данным Meteoprog, в среду будут дожди и туманы. Однако в Карпатах, в северных и восточных областях снег и мокрый снег с переходом в дождь. Местами ожидается налипание мокрого снега. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 °C, днем -1...+4 °C; на юге и в Крыму ночью +1…+6 °C, днем +6…+11 °C.

Четверг без снега, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 °C, днем +2...+7 °C; в южных областях и в Крыму ночью +3…+8 °C, днем +7…+12°C.

Прогноз погоды в Украине во второй части следующей недели

"В северной части, в пятницу, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололед. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с", — предупреждают синоптики.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -2…+3 °C, на юге ночью 0…+5 °C, днем +3…+8 °C.

"В субботу, 16 декабря, ночью местами в Украине пройдет небольшой снег и мокрый снег, днем в западных и восточных областях небольшой снег, на остальной части страны без существенных осадков", — указывают синоптики.

Они также отмечают, что на дорогах в следующую субботу будет кое-где гололед. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7 °C, днем 0...-5 °C. На юге в течение суток -3…+2 °C.

Воскресенье станет единственным днем на следующей неделе, когда осадков не предполагается. Однако на дорогах все равно будет гололед. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 °C, днем -2...+3 °C.

Напомним, декабрь переходит в ноябрьскую погоду. В Украине будет сырая, облачная погода с периодическими осадками. Во время осадков возможно налипание мокрого снега. Водителей предупреждают об опасности из-за плохой видимости.