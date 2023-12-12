Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Синоптики предупреждают об угрозе снегопадов и гололедицы — список областей arrow

Синоптики предупреждают об угрозе снегопадов и гололедицы — список областей

12 декабря 2023 06:17
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине во вторник, 12 декабря — каким областям грозит снегопад и гололедица
Мужчина толкает авто, застрявшее на дороге. Фото: Reuters
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине во вторник, 12 декабря, продолжает забрасывать украинцев мокрым снегом и дождями, местами возможно налипание мокрого снега. Также синоптики предупреждают об опасности на дорогах, которые покроет гололедица, а также об гололеде, так что будьте осторожны. Температура воздуха сегодня будет держаться -3...+2 °C, на юге значительно теплее.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Предупреждение от Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают, что сегодня, 12 декабря, на севере, востоке и в центре страны будет гололед, а дороги укроет гололедица. Речь идет о таких областях:

  • Киевской,
  • Житомирской,
  • Винницкой,
  • Черкасской,
  • Кировоградской,
  • Днепропетровской,
  • Полтавской,
  • Донецкой,
  • Харьковской,
  • Сумской,
  • Черниговской.
Карта опасных погодных условий в Украине сегодня, 12 декабря, от Укргидрометцентра
Карта опасных погодных условий в Украине сегодня, 12 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Объявлен I уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — говорится в сообщении.

Погода в Украине 12 декабря

В Укргидрометцентре прогнозируют, что во вторник, 12 декабря, следует ожидать мокрый снег с дождем на востоке, который на юге перейдет в дождь. Также на востоке есть опасность налипания мокрого снега, а на юге возможен туман.

Карта погоды в Украине сегодня, 12 декабря, от Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине сегодня, 12 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Ветер южных направлений со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью и днем от -3...+2 °C;
  • днем на западе и в центре страны до +4 °C,
  • днем на юге +3...+8°C.
  • в Киеве ночью и днем 0...-2 °C.

Прогноз погоды на неделю 12-15 декабря.

В среду, 13 декабря — дождь и морось, в Карпатах, на севере и востоке снег и мокрый снег с переходом в дождь. Местами налипает мокрый снег. На дорогах местами гололедица и туманы. Температура воздуха ночью -2...+3 °С, днем -1...+4 °С.

В четверг, 14 декабря — дожди, на севере, западе и на крайнем востоке мокрый снег с дождем. Местами туман, а на дорогах гололедица, возможно налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью -1...+4 °С, днем +2...+7 °С.

Карта погоды в Украине сегодня, 12 декабря от Meteoprog
Прогноз погоды в Украине сегодня, 12 декабря от Meteoprog. Фото: скриншот

В пятницу, 15 декабря — снег и мокрый снег повсюду, кроме юга и Крыма. На севере местами налипание мокрого снега, а на дорогах гололедица. Температура воздуха в течение дня -2…+3 °С.

Напомним, что народный синоптик Наталья Диденко рассказала, сколько продлится оттепель в Украине.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

Как улучшить мобилизацию в Украине: три шага - 80x80

Как улучшить мобилизацию в Украине: три шага

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

00:46 Усиление мобилизации в Украине — еще одна область наращивает призыв

Актуальное по теме