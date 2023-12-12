Погода в Украине во вторник, 12 декабря — каким областям грозит снегопад и гололедица

Мужчина толкает авто, застрявшее на дороге. Фото: Reuters

Погода в Украине во вторник, 12 декабря, продолжает забрасывать украинцев мокрым снегом и дождями, местами возможно налипание мокрого снега. Также синоптики предупреждают об опасности на дорогах, которые покроет гололедица, а также об гололеде, так что будьте осторожны. Температура воздуха сегодня будет держаться -3...+2 °C, на юге значительно теплее.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Предупреждение от Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают, что сегодня, 12 декабря, на севере, востоке и в центре страны будет гололед, а дороги укроет гололедица. Речь идет о таких областях:

Киевской,

Житомирской,

Винницкой,

Черкасской,

Кировоградской,

Днепропетровской,

Полтавской,

Донецкой,

Харьковской,

Сумской,

Черниговской.

Карта опасных погодных условий в Украине сегодня, 12 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Объявлен I уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — говорится в сообщении.

Погода в Украине 12 декабря

В Укргидрометцентре прогнозируют, что во вторник, 12 декабря, следует ожидать мокрый снег с дождем на востоке, который на юге перейдет в дождь. Также на востоке есть опасность налипания мокрого снега, а на юге возможен туман.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 12 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Ветер южных направлений со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью и днем от -3...+2 °C;

днем на западе и в центре страны до +4 °C,

днем на юге +3...+8°C.

в Киеве ночью и днем 0...-2 °C.

Прогноз погоды на неделю 12-15 декабря.

В среду, 13 декабря — дождь и морось, в Карпатах, на севере и востоке снег и мокрый снег с переходом в дождь. Местами налипает мокрый снег. На дорогах местами гололедица и туманы. Температура воздуха ночью -2...+3 °С, днем -1...+4 °С.

В четверг, 14 декабря — дожди, на севере, западе и на крайнем востоке мокрый снег с дождем. Местами туман, а на дорогах гололедица, возможно налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью -1...+4 °С, днем +2...+7 °С.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 12 декабря от Meteoprog. Фото: скриншот

В пятницу, 15 декабря — снег и мокрый снег повсюду, кроме юга и Крыма. На севере местами налипание мокрого снега, а на дорогах гололедица. Температура воздуха в течение дня -2…+3 °С.

Напомним, что народный синоптик Наталья Диденко рассказала, сколько продлится оттепель в Украине.