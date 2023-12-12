Чего ждать от погоды завтра, 13 декабря — прогноз Укргидрометцентра.

В Укргидрометцентре предупредили о резком изменении погоды завтра
Завтра, 13 декабря, в Украине ожидается поднятие отметок термометров. Синоптики прогнозируют плюсовую температуру, местами пройдет умеренный дождь.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 13 декабря
Завтра в Украине ожидается облачная погода, ночью и утром в большинстве областей будет туман, на дорогах местами возможна гололедица.
В восточных областях пройдет умеренный снег, а ночью на юго-востоке следует ожидать небольшой мокрый снег и дождь, местами будет гололедица и налипание мокрого снега.
Днем в западных областях синоптики прогнозируют умеренный дождь, а в Карпатах — мокрый снег.
В то же время на остальной территории Украины день пройдет без существенных осадков.
- Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 0...-5°C, днем +1...+6°C, в восточных областях ночью и днем -4...+1°C, в Закарпатье и юге страны ночью 0...+5 °C, днем +5...+10°C.
Предупреждение о гидрологических явлениях
В течение 13-15 декабря в результате интенсивного снеготаяния на реках суббассейна Припяти ожидаются повышения уровней воды на 0,1-0,3 м с постепенным разрушением ледового покрова.
Также возможен выход воды на пойму рек Припять и Стоход — объявлен первый уровень опасности (желтый).
В то же время в течение 13-14 декабря в связи с оттепелью и ожидаемыми осадками на реках суббассейна Сяна и бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается повышение уровней воды на 0,2-1,0 м. Угрозы отрицательных последствий нет.
Кроме того, вследствие опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях. Там объявлен третий уровень опасности (коричневый).
Погода в Киевской области 13 декабря
Сегодня, 13 декабря, в Киевской области ожидается облачная погода без существенных осадков.
Ночью и утром прогнозируется туман, а на дорогах местами появится гололедица.
- Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 0...-5°C, днем +1...+6°C;
- В Киеве ночью 0...-2°C, днем +1...+3°C.
Опасные метеорологические явления в Киевской области
В ночь на 13 декабря и утром в Киевской области будет туман, поэтому видимость составит 200-500 м.
Объявлен первый уровень опасности.
Напомним, что народная синоптика Наталья Диденко рассказала, когда в Украину придет потепление.
Также мы писали, что на этой неделе по всей территории Украины ожидается пасмурная неустойчивая погода с осадками, туманами и колебаниями температуры воздуха. Температура воздуха ожидается выше нормы, преимущественно в южных регионах страны.
Читайте Новини.LIVE!