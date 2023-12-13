Погода в Украине завтра, 14 декабря — прогноз от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре рассказали, в каких областях завтра потеплеет
В Украине завтра, 14 декабря, ожидается облачная погода. Также будут идти мокрый снег и дождь, местами гололедица. Однако в некоторых регионах страны станет гораздо теплее.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 14 декабря
Завтра, 14 декабря, в Украине будет идти дождь и снег. Также предполагается налипание мокрого снега, на юге страны в основном будут идти дожди.
Ночью 14 декабря в Карпатах и на Закарпатье тоже стоит ожидать сильных осадков. На дорогах страны, кроме южных областей, ожидается гололед.
Ветер — юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. На юге, в центре и северо-восточных областях могут быть порывы — 15-20 м/с.
Температура воздуха:
- ночью — -1...+4 °C, на востоке и северо-востоке — -6...-1 °C;
- днем — на Закарпатье и в центральных областях — +3...+8 °C, на юге — +8...+13 °C.
Погода в Киеве 14 декабря
В Киеве завтра, 14 декабря, тоже будет облачно. Также ожидается снег и дождь. Местами будет гололедица, на дорогах стоит ожидать гололед.
Ветер — юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха в области:
- ночью — -1...+4 °C;
- днем — -1...+4 °C.
Температура воздуха в Киеве:
- ночью — 0...+2 °C;
- днем — 0...+2 °C.
Опасные метеорологические явления в Украине
В ночь на 14 декабря ожидаются сильные осадки и порывы ветра — 15-20 м/с в Карпатах и на Закарпатье.
Днем в следующих областях:
- Черниговской;
- Полтавской;
- Сумской;
- Харьковской.
Напомним, завтра, 14 декабря, в течение суток в Одессе объявили штормовое предупреждение. В городе ожидаются порывы южного ветра до 20 м/с. Также до конца дня в городе сохранится густой туман.
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