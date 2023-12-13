Погода в Украине завтра, 14 декабря — прогноз от Укргидрометцентра

Люди идут по городу зимой. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине завтра, 14 декабря, ожидается облачная погода. Также будут идти мокрый снег и дождь, местами гололедица. Однако в некоторых регионах страны станет гораздо теплее.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 14 декабря

Завтра, 14 декабря, в Украине будет идти дождь и снег. Также предполагается налипание мокрого снега, на юге страны в основном будут идти дожди.

Ночью 14 декабря в Карпатах и на Закарпатье тоже стоит ожидать сильных осадков. На дорогах страны, кроме южных областей, ожидается гололед.

Ветер — юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. На юге, в центре и северо-восточных областях могут быть порывы — 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью — -1...+4 °C, на востоке и северо-востоке — -6...-1 °C;

днем — на Закарпатье и в центральных областях — +3...+8 °C, на юге — +8...+13 °C.

Погода в Украине 14 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 14 декабря

В Киеве завтра, 14 декабря, тоже будет облачно. Также ожидается снег и дождь. Местами будет гололедица, на дорогах стоит ожидать гололед.

Ветер — юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в области:

ночью — -1...+4 °C;

днем — -1...+4 °C.

Температура воздуха в Киеве:

ночью — 0...+2 °C;

днем — 0...+2 °C.

Опасные метеорологические явления в Украине

В ночь на 14 декабря ожидаются сильные осадки и порывы ветра — 15-20 м/с в Карпатах и на Закарпатье.

Днем в следующих областях:

Черниговской;

Полтавской;

Сумской;

Харьковской.

Опасные метеорологические явления на Украине 14 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, завтра, 14 декабря, в течение суток в Одессе объявили штормовое предупреждение. В городе ожидаются порывы южного ветра до 20 м/с. Также до конца дня в городе сохранится густой туман.