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В Укргидрометцентре рассказали, в каких областях завтра потеплеет

13 декабря 2023 14:30
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине завтра, 14 декабря — прогноз от Укргидрометцентра
Люди идут по городу зимой. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Украине завтра, 14 декабря, ожидается облачная погода. Также будут идти мокрый снег и дождь, местами гололедица. Однако в некоторых регионах страны станет гораздо теплее.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 14 декабря

Завтра, 14 декабря, в Украине будет идти дождь и снег. Также предполагается налипание мокрого снега, на юге страны в основном будут идти дожди.

Ночью 14 декабря в Карпатах и на Закарпатье тоже стоит ожидать сильных осадков. На дорогах страны, кроме южных областей, ожидается гололед.

Ветер — юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. На юге, в центре и северо-восточных областях могут быть порывы — 15-20 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью — -1...+4 °C, на востоке и северо-востоке — -6...-1 °C;
  • днем — на Закарпатье и в центральных областях — +3...+8 °C, на юге — +8...+13 °C.
погода от Укргидрометцентра на завтра
Погода в Украине 14 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 14 декабря

В Киеве завтра, 14 декабря, тоже будет облачно. Также ожидается снег и дождь. Местами будет гололедица, на дорогах стоит ожидать гололед.

Ветер — юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в области:

  • ночью — -1...+4 °C;
  • днем — -1...+4 °C.

Температура воздуха в Киеве:

  • ночью — 0...+2 °C;
  • днем — 0...+2 °C.

Опасные метеорологические явления в Украине

В ночь на 14 декабря ожидаются сильные осадки и порывы ветра — 15-20 м/с в Карпатах и на Закарпатье.

Днем в следующих областях:

  • Черниговской;
  • Полтавской;
  • Сумской;
  • Харьковской.
погода от Укргидрометцентра на завтра
Опасные метеорологические явления на Украине 14 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, завтра, 14 декабря, в течение суток в Одессе объявили штормовое предупреждение. В городе ожидаются порывы южного ветра до 20 м/с. Также до конца дня в городе сохранится густой туман.

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