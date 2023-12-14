Чого чекати від погоди завтра, 15 грудня — прогноз погоди від Наталки Діденко

У яких областях варто чекати опадів завтра — прогноз погоди від Діденко
Завтра, 15 грудня, в Україну прийде західний антициклон Fiona. У більшості областей прогнозують день без опадів, проте в деяких все ж пройде мокрий сніг та дощ.
Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні 15 грудня
Так, 15 грудня на півдні на сході України ненадовго затримається мокрий сніг та дощ, у решти областей опадів не передбачається.
Як зазначила Діденко, погода залишиться переважно хмарною — бо в повітрі багато вологи.
Температура повітря протягом дня становитиме -2...+3°C, на півдні очікується +2...+7°C. Можлива поява ожеледиці.
Погода в Києві 15 грудня
У столиці завтра малоймовірні опади, вдень -2...+2°C. На дорогах Києва буде мокро та слизько, тому варто бути обережним.
Найнижча температура повітря найближчим часом очікується у ніч на суботу, 16 грудня — -3...-9°C.
За словами Діденко, далі аж до Різдва буде відлига та тепла погода.
Нагадаємо, що 14 грудня в Одесі очікується переважно хмарна та волога погода. Протягом дня синоптики прогнозують штормове попередження та хвилі до трьох метрів.
Крім того, синоптики попередили українців про ожеледь вдень, 14 грудня. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний.
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