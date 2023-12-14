Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow У яких областях варто чекати опадів завтра — прогноз погоди від Діденко arrow

У яких областях варто чекати опадів завтра — прогноз погоди від Діденко

14 грудня 2023 14:01
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Чого чекати від погоди завтра, 15 грудня — прогноз погоди від Наталки Діденко
Відлига на вулицях Києва. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Завтра, 15 грудня, в Україну прийде західний антициклон Fiona. У більшості областей прогнозують день без опадів, проте в деяких все ж пройде мокрий сніг та дощ.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

Читайте також:

Погода в Україні 15 грудня

Так, 15 грудня на півдні на сході України ненадовго затримається мокрий сніг та дощ, у решти областей опадів не передбачається.

Як зазначила Діденко, погода залишиться переважно хмарною — бо в повітрі багато вологи.

Температура повітря протягом дня становитиме -2...+3°C, на півдні очікується +2...+7°C. Можлива поява ожеледиці.

Погода в Києві 15 грудня

У столиці завтра малоймовірні опади, вдень -2...+2°C. На дорогах Києва буде мокро та слизько, тому варто бути обережним.

Найнижча температура повітря найближчим часом очікується у ніч на суботу, 16 грудня — -3...-9°C.

За словами Діденко, далі аж до Різдва буде відлига та тепла погода.

null
Прогноз погоди на 15 грудня. Фото: Наталка Діденко

Нагадаємо, що 14 грудня в Одесі очікується переважно хмарна та волога погода. Протягом дня синоптики прогнозують штормове попередження та хвилі до трьох метрів. 

Крім того, синоптики попередили українців про ожеледь вдень, 14 грудня. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

ЧАЕС та ЗАЕС — чи є ризик повторної трагедії: висновки ліквідатора після 37 років - 80x80

ЧАЕС та ЗАЕС — чи є ризик повторної трагедії: висновки ліквідатора після 37 років

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі