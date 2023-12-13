На Україну суне новий циклон — прогноз погоди від Наталки Діденко

Мокрий сніг в Києві. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У четвер циклон та його атмосферні фронти зумовлять у більшості областей України дощ та мокрий сніг. Подекуди очікуються налипання мокрого снігу та ожеледиця.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

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За словами синоптикині, завтра невеликі дощі пройдуть на півдні. Вітер зі штормовими поривами завтра пануватиме на Лівобережжі України.

Карта атмосферного фронту на 14 грудня. Джерело: Facebооk Наталки Діденко

Температура повітря на заході, півночі та сході вдень -1...+3ºС. У центрі — +2...+7ºС. На півдні України повітря прогріється в районі +9...+13ºС, в Криму — +9...+15ºС.

Також ввечері та зранку на дорогах очікується ожеледиця.

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У Києві завтра очікується мокрий сніг з переходом у дощ, потужний, та налипання мокрого снігу, на дорогах може бути ускладнений рух. Вночі та вранці опади можуть посилитись.

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, що раніше синоптики попередили про три небезпеки, внаслідок відлиги в Україні. Натомість в Одесі оголосили штормове попередження через насування циклону.