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Народний синоптик Діденко попередила про небезпечну погоду на завтра

13 грудня 2023 18:03
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
На Україну суне новий циклон — прогноз погоди від Наталки Діденко
Мокрий сніг в Києві. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

У четвер циклон та його атмосферні фронти зумовлять у більшості областей України дощ та мокрий сніг. Подекуди очікуються налипання мокрого снігу та ожеледиця.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко

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За словами синоптикині, завтра невеликі дощі пройдуть на півдні. Вітер зі штормовими поривами завтра пануватиме на Лівобережжі України.

Народний синоптик Діденко попередила про небезпечну погоду на завтра
Карта атмосферного фронту на 14 грудня. Джерело: Facebооk Наталки Діденко

Температура повітря на заході, півночі та сході вдень -1...+3ºС. У центрі — +2...+7ºС. На півдні України повітря прогріється в районі +9...+13ºС, в Криму —  +9...+15ºС.

Також ввечері та зранку на дорогах очікується ожеледиця.

Погода в Києві 14 грудня

У Києві завтра очікується мокрий сніг з переходом у дощ, потужний, та налипання мокрого снігу, на дорогах може бути ускладнений рух. Вночі та вранці опади можуть посилитись.

Народний синоптик Діденко попередила про небезпечну погоду на завтра
Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, що раніше синоптики попередили про три небезпеки, внаслідок відлиги в Україні. Натомість в Одесі оголосили штормове попередження через насування циклону.

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