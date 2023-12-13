На Украину двигается новый циклон — прогноз погоды от Наталки Диденко

Мокрый снег в Киеве. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В четверг циклон и его атмосферные фронты обусловят в большинстве областей Украины дождь и мокрый снег. Кое-где ожидаются налипание мокрого снега и гололедица.

Об этом сообщила народная синоптика Наталья Диденко.

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По словам синоптика, завтра небольшие дожди пройдут на юге. Ветер со штормовыми порывами завтра будет на Левобережье Украины.

Карта атмосферного фронта на 14 декабря. Источник: Facebооk Наталки Диденко

Температура воздуха на западе, севере и востоке днем -1...+3ºС. В центре — +2...+7ºС. На юге Украины воздух прогреется в районе +9…+13ºС, в Крыму — +9…+15ºС.

Также вечером и утром на дорогах ожидается гололедица.

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В Киеве завтра ожидается мокрый снег с переходом в дождь, мощный и налипание мокрого снега, на дорогах может быть затруднено движение. Ночью и утром осадки могут усилиться.

Скриншот сообщения Диденко

Напомним, что ранее синоптики предупредили о трех опасностях в результате оттепели в Украине. В Одессе же объявили штормовое предупреждение из-за приближения циклона.