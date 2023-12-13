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Народный синоптик Диденко предупредила об опасной погоде на завтра

13 декабря 2023 18:03
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
На Украину двигается новый циклон — прогноз погоды от Наталки Диденко
Мокрый снег в Киеве. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В четверг циклон и его атмосферные фронты обусловят в большинстве областей Украины дождь и мокрый снег. Кое-где ожидаются налипание мокрого снега и гололедица.

Об этом сообщила народная синоптика Наталья Диденко.

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По словам синоптика, завтра небольшие дожди пройдут на юге. Ветер со штормовыми порывами завтра будет на Левобережье Украины.

Народный синоптик Диденко предупредила об опасной погоде на завтра
Карта атмосферного фронта на 14 декабря. Источник: Facebооk Наталки Диденко

Температура воздуха на западе, севере и востоке днем -1...+3ºС. В центре — +2...+7ºС. На юге Украины воздух прогреется в районе +9…+13ºС, в Крыму — +9…+15ºС.

Также вечером и утром на дорогах ожидается гололедица.

Погода в Киеве 14 декабря

В Киеве завтра ожидается мокрый снег с переходом в дождь, мощный и налипание мокрого снега, на дорогах может быть затруднено движение. Ночью и утром осадки могут усилиться.

Народный синоптик Диденко предупредила об опасной погоде на завтра
Скриншот сообщения Диденко

Напомним, что ранее синоптики предупредили о трех опасностях в результате оттепели в Украине. В Одессе же объявили штормовое предупреждение из-за приближения циклона.

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