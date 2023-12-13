Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Україна страждає від наслідків відлиги — синоптики попереджають про три небезпеки arrow

Україна страждає від наслідків відлиги — синоптики попереджають про три небезпеки

13 грудня 2023 06:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні у середу, 13 грудня — які області потерпатимуть від відлиги
Чоловік йде дорогою з мокрим снігом під ногами. Фото: aha/profimedia
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні в середу, 13 грудня, принесе наслідки відлиги. Так, синоптики попереджають про небезпеку туману, сніголавинну небезпеку, а на півночі та частково заході — загрозу підтоплень. Температура повітря також не здивує, адже сьогодні буде тепло — вдень очікується +1...+6 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Попередження від Укргідрометцентру

Синоптики попереджають про туман сьогодні, 13 грудня, по всій країні. Видимість становитиме 200-500 м. Оголошено І рівень небезпеки — жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — йдеться у повідомленні.

Карта небезпечних погодних умов в Україні сьогодні, 13 грудня, від Укргідрометцентру
Мапа небезпечних погодних умов в Україні сьогодні, 13 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Також повідомляють про сніголавинну небезпеку 3-го рівня на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей.

"Можливо сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматися від походів на високогір'я!" — радять фахівці.

Снеголовна небезпека в Україні сьогодні, 13 грудня
Сніголавинна небезпека в Україні сьогодні, 13 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Крім того, через танення снігу існує загроза підвищення рівня води на річках суббасейну Прип'яті на 0,1-0,3 м із поступовим руйнуванням льоду, що відбуватиметься протягом 13-15 грудня.

"Можливий вихід води на заплаву річок Прип'ять (пост Речиця) та Стохід (пост Любешів) (I рівень небезпеки — жовтий)", — попереджають синоптики.

Карта небезпечних погодних умов в Україні сьогодні, 13 грудня, від Укргідрометцентру
Мапа небезпечних погодних умов в Україні сьогодні, 13 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 13 грудня

За прогнозом Укргідрометцентру, у середу, 13 грудня, на сході очікується сніг, а на південному сході — мокрий сніг та дощ. Подекуди відстежуватиметься ожеледь і налипання мокрого снігу. На заході йтиме дощ, а в Карпатах — мокрий сніг. Є небезпека ожеледиці та туману.

Карта погоди в Україні сьогодні, 13 грудня, від Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 13 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер південно-східного спрямування зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі 0...-5 °C, вдень +1...+6 °C;
  • на сході -4...+1 °C;
  • на Закарпатті та півдні вночі 0...+5 °C, вдень +5...+10 °C,
  • у Києві вночі 0...-2 °C, вдень +1...+3 °C.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 13 грудня

Народна синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що сьогодні, 13 грудня, на українців чекає тепло — в країні триває відлига. На заході очікується дощ, на сході — мокрий сніг. Дощ також випаде у середу ввечері в Одеській області.

Циклон у Європі, зокрема в Україні
Циклон у Європі, зокрема в Україні. Фото: facebook.com/tala.didenko

Температура повітря:

  • упродовж дня 0...+5 °C;
  • на півдні +3...+9 °C;
  • на сході 0...-2 °C,
  • у Києві 0...+2 °C.

Також Діденко попереджає про посилення вітру сьогодні надвечір.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, що синоптики здивували прогнозом погоди на цей тиждень грудня. Так, температура повітря очікується вище за норму, переважно в південних регіонах країни.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка - 80x80

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Актуальне по темі