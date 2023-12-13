Погода в Україні у середу, 13 грудня — які області потерпатимуть від відлиги

Чоловік йде дорогою з мокрим снігом під ногами. Фото: aha/profimedia

Погода в Україні в середу, 13 грудня, принесе наслідки відлиги. Так, синоптики попереджають про небезпеку туману, сніголавинну небезпеку, а на півночі та частково заході — загрозу підтоплень. Температура повітря також не здивує, адже сьогодні буде тепло — вдень очікується +1...+6 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Попередження від Укргідрометцентру

Синоптики попереджають про туман сьогодні, 13 грудня, по всій країні. Видимість становитиме 200-500 м. Оголошено І рівень небезпеки — жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — йдеться у повідомленні.

Мапа небезпечних погодних умов в Україні сьогодні, 13 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Також повідомляють про сніголавинну небезпеку 3-го рівня на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей.

"Можливо сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматися від походів на високогір'я!" — радять фахівці.

Сніголавинна небезпека в Україні сьогодні, 13 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Крім того, через танення снігу існує загроза підвищення рівня води на річках суббасейну Прип'яті на 0,1-0,3 м із поступовим руйнуванням льоду, що відбуватиметься протягом 13-15 грудня.

"Можливий вихід води на заплаву річок Прип'ять (пост Речиця) та Стохід (пост Любешів) (I рівень небезпеки — жовтий)", — попереджають синоптики.

Мапа небезпечних погодних умов в Україні сьогодні, 13 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 13 грудня

За прогнозом Укргідрометцентру, у середу, 13 грудня, на сході очікується сніг, а на південному сході — мокрий сніг та дощ. Подекуди відстежуватиметься ожеледь і налипання мокрого снігу. На заході йтиме дощ, а в Карпатах — мокрий сніг. Є небезпека ожеледиці та туману.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 13 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер південно-східного спрямування зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі 0...-5 °C, вдень +1...+6 °C;

на сході -4...+1 °C;

на Закарпатті та півдні вночі 0...+5 °C, вдень +5...+10 °C,

у Києві вночі 0...-2 °C, вдень +1...+3 °C.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 13 грудня

Народна синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що сьогодні, 13 грудня, на українців чекає тепло — в країні триває відлига. На заході очікується дощ, на сході — мокрий сніг. Дощ також випаде у середу ввечері в Одеській області.

Циклон у Європі, зокрема в Україні. Фото: facebook.com/tala.didenko

Температура повітря:

упродовж дня 0...+5 °C;

на півдні +3...+9 °C;

на сході 0...-2 °C,

у Києві 0...+2 °C.

Також Діденко попереджає про посилення вітру сьогодні надвечір.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, що синоптики здивували прогнозом погоди на цей тиждень грудня. Так, температура повітря очікується вище за норму, переважно в південних регіонах країни.