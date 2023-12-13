Погода в Україні у середу, 13 грудня — які області потерпатимуть від відлиги

Україна страждає від наслідків відлиги — синоптики попереджають про три небезпеки
Погода в Україні в середу, 13 грудня, принесе наслідки відлиги. Так, синоптики попереджають про небезпеку туману, сніголавинну небезпеку, а на півночі та частково заході — загрозу підтоплень. Температура повітря також не здивує, адже сьогодні буде тепло — вдень очікується +1...+6 °C.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Попередження від Укргідрометцентру
Синоптики попереджають про туман сьогодні, 13 грудня, по всій країні. Видимість становитиме 200-500 м. Оголошено І рівень небезпеки — жовтий.
"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — йдеться у повідомленні.
Також повідомляють про сніголавинну небезпеку 3-го рівня на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей.
"Можливо сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматися від походів на високогір'я!" — радять фахівці.
Крім того, через танення снігу існує загроза підвищення рівня води на річках суббасейну Прип'яті на 0,1-0,3 м із поступовим руйнуванням льоду, що відбуватиметься протягом 13-15 грудня.
"Можливий вихід води на заплаву річок Прип'ять (пост Речиця) та Стохід (пост Любешів) (I рівень небезпеки — жовтий)", — попереджають синоптики.
Погода в Україні 13 грудня
За прогнозом Укргідрометцентру, у середу, 13 грудня, на сході очікується сніг, а на південному сході — мокрий сніг та дощ. Подекуди відстежуватиметься ожеледь і налипання мокрого снігу. На заході йтиме дощ, а в Карпатах — мокрий сніг. Є небезпека ожеледиці та туману.
Вітер південно-східного спрямування зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі 0...-5 °C, вдень +1...+6 °C;
- на сході -4...+1 °C;
- на Закарпатті та півдні вночі 0...+5 °C, вдень +5...+10 °C,
- у Києві вночі 0...-2 °C, вдень +1...+3 °C.
Прогноз погоди від Наталки Діденко 13 грудня
Народна синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що сьогодні, 13 грудня, на українців чекає тепло — в країні триває відлига. На заході очікується дощ, на сході — мокрий сніг. Дощ також випаде у середу ввечері в Одеській області.
Температура повітря:
- упродовж дня 0...+5 °C;
- на півдні +3...+9 °C;
- на сході 0...-2 °C,
- у Києві 0...+2 °C.
Також Діденко попереджає про посилення вітру сьогодні надвечір.
Нагадаємо, що синоптики здивували прогнозом погоди на цей тиждень грудня. Так, температура повітря очікується вище за норму, переважно в південних регіонах країни.
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