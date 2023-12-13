Погода в Украине в среду, 13 декабря — какие области будут страдать от оттепели

Мужчина идет по дороге с мокрым снегом под ногами. Фото: aha/profimedia

Погода в Украине в среду, 13 декабря, принесет последствия оттепели. Так, синоптики предупреждают об опасности тумана, снеголавинной опасности, а на севере и частично западе — угрозе подтоплений. Температура воздуха тоже не удивит, ведь сегодня будет тепло — днем ожидается +1...+6 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Предупреждение от Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают о тумане сегодня, 13 декабря, по всей стране. Видимость составит 200-500 м. Объявлен I уровень опасности — желтый.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — говорится в сообщении.

Карта опасных погодных условий в Украине сегодня, 13 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Также сообщают о снеголавинной опасности 3-го уровня на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" — советуют специалисты.

Снеголавинная опасность в Украине сегодня, 13 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Кроме того, из-за таяния снега существует угроза повышения уровня воды на реках суббассейна Припяти на 0,1-0,3 м с постепенным разрушением льда, которое будет происходить в течение 13-15 декабря.

"Возможный выход воды на пойму рек Припять (пост Речица) и Стоход (пост Любешов) (I уровень опасности — желтый)", — предупреждают синоптики.

Карта опасных погодных условий в Украине сегодня, 13 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 13 декабря

По прогнозу Укргидрометцентра, в среду, 13 декабря, на востоке ожидается снег, а на юго-востоке — мокрый снег и дождь. Кое-где будет отслеживаться гололедица и налипание мокрого снега. На западе будет идти дождь, а в Карпатах — мокрый снег. Есть опасность гололеда и тумана.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 13 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Ветер юго-восточного направления со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью 0...-5 °C, днем +1...+6 °C;

на востоке -4...+1 °C;

на Закарпатье и юге ночью 0...+5 °C, днем +5...+10 °C,

в Киеве ночью 0...-2 °C, днем +1...+3 °C.

Прогноз погоды от Наталки Диденко 13 декабря

Народный синоптик Наталья Диденко сообщает, что сегодня, 13 декабря, украинцев ждет тепло — в стране продолжается оттепель. На западе ожидается дождь, на востоке — мокрый снег. Дождь выпадет в среду вечером в Одесской области.

Циклон в Европе, в частности в Украине. Фото: facebook.com/tala.didenko

Температура воздуха:

в течение дня 0...+5 °C;

на юге +3...+9 °C;

на востоке 0...-2 °C,

в Киеве 0...+2 °C.

Также Диденко предупреждает об усилении ветра сегодня вечером.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народного синоптика Наталки Диденко

Напомним, что синоптики удивили прогнозом погоды на эту неделю декабря. Так, температура воздуха ожидается выше нормы, преимущественно в южных регионах страны.