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В каких областях следует ожидать осадков завтра — прогноз погоды от Диденко

14 декабря 2023 14:01
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Чего ждать от погоды завтра, 15 декабря — прогноз погоды от Натальи Диденко.
Оттепель на улицах Киева. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Сегодня, 15 декабря, в Украину придет западный антициклон Fiona. В большинстве областей прогнозируется день без осадков, однако в некоторых все же пройдет мокрый снег и дождь.

Об этом сообщила народная синоптика Наталья Диденко.

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Так, 15 декабря на юге на востоке Украины ненадолго задержится мокрый снег и дождь, в остальных областях осадков не предполагается.

Как отметила Диденко, погода останется преимущественно облачной, потому что в воздухе много влаги.

Температура воздуха в течение дня будет составлять -2...+3°C, на юге ожидается +2...+7°C. Возможно появление гололеда.

Погода в Киеве 15 декабря

В столице завтра осадки, днем -2...+2°C. На дорогах Киева будет мокро и скользко, поэтому следует быть осторожным.

Самая низкая температура воздуха в ближайшее время ожидается в ночь на субботу, 16 декабря -3...-9°C.

По словам Диденко, дальше до Рождества будет оттепель и теплая погода.

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Прогноз погоды на 15 декабря. Фото: Наталья Диденко

Напомним, 14 декабря в Одессе ожидается преимущественно облачная и влажная погода. В течение дня синоптики прогнозируют штормовое предупреждение и волны до трех метров.

Кроме того, синоптики предупредили украинцев о гололедице днем, 14 декабря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный.

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