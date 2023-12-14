В Укргидрометцентре рассказали, каким областям Украины завтра грозит мокрый снег
В пятницу, 15 декабря, в Украине ожидается облачная погода. Местами пройдет мокрый снег с дождем, на дорогах возможна гололедица и налипание снега на дорогах.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине
15 декабря в северо-восточных областях ожидается умеренный снег, а в южных и юго-восточных областях прогнозируют дождь со снегом.
Днем в Прикарпатье, в Карпатах и восточных областях также возможен мокрый снег. На остальной территории без осадков.
На дорогах, кроме юга страны, местами гололедица и налипание снега на дорогах.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью и днем ожидается -3...+2°C. На юге - +2...+7°C.
Погода в Киеве и области
В пятницу в Киеве и области прогнозируют облачную и без существенных осадков погоду. На дорогах предупреждают об гололедице.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- в области ночью и днем -3...+2°C.
- в Киеве ночью -1...+3°C, днем 0°C.
Метеорологические явления
- На реках Закарпатской области объявлен первый уровень опасности, связанный с повышением уровня воды. Кроме этого, в Береговском и Мукачевском районах предупреждают о втором уровне опасности из-за начального затопления сельхозугодий ряда сел и автодороги.
- В результате снеготаяния в притоках суббассейна Припяти ожидаются повышения уровней воды. Также возможен выход воды на пойму рек в Волынской и Львовской областях. Объявлен первый уровень опасности.
- На участке Днестра Галич-Залещики ожидается повышение уровня воды, однако без угрозы негативных последствий.
- Из-за разорения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло, уровни воды значительно ниже в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях. Объявлен третий уровень опасности.
Напомним, 14 декабря в Одессе ожидается преимущественно облачная и влажная погода. В течение дня синоптики прогнозируют штормовое предупреждение и волны до трех метров.
Кроме того, синоптики предупредили украинцев о гололедице днем, 14 декабря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный.
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