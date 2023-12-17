Прогноз погоди в Україні на 18 грудня від Наталки Діденко

Люди у Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 18 грудня, в Україні очікується погода з повним "метеорологічним кошиком". Буде як весняне тепло та вітер, так і мокрий сніг з ожеледицею.

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.

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За словами Діденко, завтра дощі в більшості областей зумовить атмосферний фронт. На сході можливий мокрий сніг.

Вночі та зранку на заході опадів не передбачається.

Сонячні прояснення очікуються на Закарпатті.

"Західний вітер буде в понеділок рвучким, березневим, а до штормових поривів, до 15-20 метрів за секунду, — на заході та півночі України", — попередила Діденко.

До того ж синоптик зазначила, що місцями буде ожеледиця.

Вночі та вдень 0...+5 °C, на Закарпатті, у Чернівецькій області та на Одещині +4...+9 °C, у східних областях та на північному сході — -1...+2 °C.

Погода у Києві

Завтра у столиці буде дощ, мряка, сильний західний вітер та висока температура повітря. Очікується +2...+5 °C.

Діденко додала, що наступний тиждень в Україні й далі з відлигою, тепло та вогко.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, наступного тижня спостерігатиметься інтенсивне перенесення повітряних мас атлантичного походження. Це станеться внаслідок активізації циклонічної діяльності в районі Скандинавського півострова та Норвезького моря. В Україні через це очікується відлига до температури вище 0 °С та невеликі опади переважно у вигляді дощу.

Також ми писали, що погода в Україні в неділю, 17 грудня, потішить українців мокрим снігом, який випадатиме з дощем. Опади сьогодні посиляться у Київській, Житомирській, Рівненській, Львівській, Кіровоградській та інших областях. На дорогах місцями ожеледиця, а в низці західних областей — сильні пориви вітру до 20 м/с. Стовпчики термометрів показуватимуть вдень до +5 °C.