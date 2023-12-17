Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Діденко здивувала українців прогнозом погоди на завтра arrow

Діденко здивувала українців прогнозом погоди на завтра

17 грудня 2023 16:48
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 18 грудня від Наталки Діденко
Люди у Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 18 грудня, в Україні очікується погода з повним "метеорологічним кошиком". Буде як весняне тепло та вітер, так і мокрий сніг з ожеледицею.

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Прогноз погоди на завтра

За словами Діденко, завтра дощі в більшості областей зумовить атмосферний фронт. На сході можливий мокрий сніг.

Вночі та зранку на заході опадів не передбачається.

Сонячні прояснення очікуються на Закарпатті.

"Західний вітер буде в понеділок рвучким, березневим, а до штормових поривів, до 15-20 метрів за секунду, — на заході та півночі України", — попередила Діденко.

До того ж синоптик зазначила, що місцями буде ожеледиця. 

Вночі та вдень 0...+5 °C, на Закарпатті, у Чернівецькій області та на Одещині +4...+9 °C, у східних областях та на північному сході — -1...+2 °C.

Погода у Києві

Завтра у столиці буде дощ, мряка, сильний західний вітер та висока температура повітря. Очікується +2...+5 °C.

Діденко додала, що наступний тиждень в Україні й далі з відлигою, тепло та вогко.

null
Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, наступного тижня спостерігатиметься інтенсивне перенесення повітряних мас атлантичного походження. Це станеться внаслідок активізації циклонічної діяльності в районі Скандинавського півострова та Норвезького моря. В Україні через це очікується відлига до температури вище 0 °С та невеликі опади переважно у вигляді дощу.

Також ми писали, що погода в Україні в неділю, 17 грудня, потішить українців мокрим снігом, який випадатиме з дощем. Опади сьогодні посиляться у Київській, Житомирській, Рівненській, Львівській, Кіровоградській та інших областях. На дорогах місцями ожеледиця, а в низці західних областей — сильні пориви вітру до 20 м/с. Стовпчики термометрів показуватимуть вдень до +5 °C.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Актуальне по темі