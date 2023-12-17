Прогноз погоды в Украине на 18 декабря от Наталки Диденко

Диденко удивила украинцев прогнозом погоды на завтра
Завтра, 18 декабря, в Украине ожидается погода с полной "метеорологической корзинкой". Будет как весеннее тепло и ветер, так и мокрый снег с гололедицей.
Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на завтра
По словам Диденко, завтра дожди в большинстве областей обусловят атмосферный фронт. На востоке возможен снег.
Ночью и утром на западе осадков не предвидится.
Солнечные прояснения ожидаются на Закарпатье.
"Западный ветер будет в понедельник порывистым, мартовским, а до штормовых порывов, до 15-20 метров в секунду, — на западе и севере Украины", — предупредила Диденко.
К тому же синоптик отметила, что местами будет гололедица.
Ночью и днем 0...+5°C, на Закарпатье, Черновицкой области и Одесской области +4...+9°C, в восточных областях и на северо-востоке — -1...+2°C.
Погода в Киеве
Завтра в столице будет дождь, туман, сильный западный ветер и высокая температура воздуха. Ожидается +2...+5 °C.
Диденко добавила, что следующая неделя в Украине и дальше с оттепелью, тепло и сыро.
Напомним, на следующей неделе будет наблюдаться интенсивный перенос воздушных масс атлантического происхождения. Это произойдет в результате активизации циклонической деятельности в районе Скандинавского полуострова и Норвежского моря. В Украине ожидается оттепель до температуры выше 0 °С и небольшие осадки преимущественно в виде дождя.
Также мы писали, что погода в Украине в воскресенье, 17 декабря, порадует украинцев мокрым снегом, который пройдет с дождем. Осадки сегодня усилятся в Киевской, Житомирской, Ровенской, Львовской, Кировоградской и других областях. На дорогах местами гололедица, а в ряде западных областей сильные порывы ветра до 20 м/с. Столбики термометров будут показывать днем до +5 °C.
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