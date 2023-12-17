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Диденко удивила украинцев прогнозом погоды на завтра

17 декабря 2023 16:48
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 18 декабря от Наталки Диденко
Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 18 декабря, в Украине ожидается погода с полной "метеорологической корзинкой". Будет как весеннее тепло и ветер, так и мокрый снег с гололедицей.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на завтра

По словам Диденко, завтра дожди в большинстве областей обусловят атмосферный фронт. На востоке возможен снег.

Ночью и утром на западе осадков не предвидится.

Солнечные прояснения ожидаются на Закарпатье.

"Западный ветер будет в понедельник порывистым, мартовским, а до штормовых порывов, до 15-20 метров в секунду, — на западе и севере Украины", — предупредила Диденко.

К тому же синоптик отметила, что местами будет гололедица.

Ночью и днем 0...+5°C, на Закарпатье, Черновицкой области и Одесской области +4...+9°C, в восточных областях и на северо-востоке — -1...+2°C.

Погода в Киеве

Завтра в столице будет дождь, туман, сильный западный ветер и высокая температура воздуха. Ожидается +2...+5 °C.

Диденко добавила, что следующая неделя в Украине и дальше с оттепелью, тепло и сыро.

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Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, на следующей неделе будет наблюдаться интенсивный перенос воздушных масс атлантического происхождения. Это произойдет в результате активизации циклонической деятельности в районе Скандинавского полуострова и Норвежского моря. В Украине ожидается оттепель до температуры выше 0 °С и небольшие осадки преимущественно в виде дождя.

Также мы писали, что погода в Украине в воскресенье, 17 декабря, порадует украинцев мокрым снегом, который пройдет с дождем. Осадки сегодня усилятся в Киевской, Житомирской, Ровенской, Львовской, Кировоградской и других областях. На дорогах местами гололедица, а в ряде западных областей сильные порывы ветра до 20 м/с. Столбики термометров будут показывать днем до +5 °C.

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