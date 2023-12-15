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Чого очікувати від погоди сьогодні — синоптики попередили про небезпеку

15 грудня 2023 06:20
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні у четвер, 15 грудня — які області потерпатимуть від ожеледі
Люди потрапили під негоду. Фото: ADRESSEAVISEN
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні, 15 грудня, буде з опадами. Помірний сніг очікується у південних та південно-східних областях. Водночас на Прикарпатті — невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Попередження від Укргідрометцентру

Українців 15 грудня попереджають про небезпеку.  

На річках Закарпатської області продовжиться підвищення рівнів води.

Оголошено I рiвень небезпеки — жовтий.

"14-15 грудня, внаслiдок iнтенсивного снiготанення, на правих притоках  суббасейну Прип'ятi (в межах України) очiкуються підвищення рівнів води на 0,1-0,3 м над поточними вiдмiтками, з поступовим руйнуванням льодового покриву", — йдеться в повідомленні.

Крім того, можливий вихід води на заплаву річок у Волинській області. 

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Мапа небезпечних погодних умов в Україні сьогодні, 15 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 15 грудня

Погода в Україні 15 грудня буде хмарною. Синоптики також попереджають про ожеледь. 

"Вночі у північно-східних областях помірний сніг, у південних та південно-східних областях дощ та мокрий сніг, вдень на Прикарпатті, в Карпатах та східних областях невеликий мокрий сніг, місцями ожеледь та налипання мокрого снігу; на решті території без істотних опадів", — мовиться у повідомленні.

Температура повітря:

  • вночі та вдень від -3...+2 °C у більшості областей;
  • у південній частині +2...+7 °C.
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Прогноз погоди в Україні сьогодні, 14 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 грудня, в Україні очікується хмарна погода. Місцями пройде мокрий сніг з дощем,  на дорогах можлива ожеледиця та налипання снігу на дорогах. 

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