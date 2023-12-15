Погода в Україні у четвер, 15 грудня — які області потерпатимуть від ожеледі

Чого очікувати від погоди сьогодні — синоптики попередили про небезпеку
Погода в Україні, 15 грудня, буде з опадами. Помірний сніг очікується у південних та південно-східних областях. Водночас на Прикарпатті — невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Попередження від Укргідрометцентру
Українців 15 грудня попереджають про небезпеку.
На річках Закарпатської області продовжиться підвищення рівнів води.
Оголошено I рiвень небезпеки — жовтий.
"14-15 грудня, внаслiдок iнтенсивного снiготанення, на правих притоках суббасейну Прип'ятi (в межах України) очiкуються підвищення рівнів води на 0,1-0,3 м над поточними вiдмiтками, з поступовим руйнуванням льодового покриву", — йдеться в повідомленні.
Крім того, можливий вихід води на заплаву річок у Волинській області.
Погода в Україні 15 грудня
Погода в Україні 15 грудня буде хмарною. Синоптики також попереджають про ожеледь.
"Вночі у північно-східних областях помірний сніг, у південних та південно-східних областях дощ та мокрий сніг, вдень на Прикарпатті, в Карпатах та східних областях невеликий мокрий сніг, місцями ожеледь та налипання мокрого снігу; на решті території без істотних опадів", — мовиться у повідомленні.
Температура повітря:
- вночі та вдень від -3...+2 °C у більшості областей;
- у південній частині +2...+7 °C.
Нагадаємо, у п'ятницю, 15 грудня, в Україні очікується хмарна погода. Місцями пройде мокрий сніг з дощем, на дорогах можлива ожеледиця та налипання снігу на дорогах.
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