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Чего ждать от погоды сегодня — синоптики предупредили об опасности

15 декабря 2023 06:20
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине в четверг, 15 декабря — какие области будут страдать от гололеда
Люди попали под непогоду. Фото: ADRESSEAVISEN
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине, 15 декабря, будет с осадками. Умеренный снег ожидается в южных и юго-восточных областях. В то же время на Прикарпатье небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Предупреждение от Укргидрометцентра

Украинцы 15 декабря предупреждают об опасности.

На реках Закарпатской области продолжится повышение уровня воды.

Объявлен I уровень опасности — желтый.

"14-15 декабря, в результате интенсивного снеготаяния, на правых притоках суббассейна Припяти (в пределах Украины) ожидаются повышение уровней воды на 0,1-0,3 м над текущими отметками, с постепенным разрушением ледового покрова", — идет говорится в сообщении.

Кроме того, возможен выход воды на пойму рек в Волынской области.

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Карта опасных погодных условий на Украине сегодня, 15 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 15 декабря

Погода в Украине 15 декабря будет облачным. Синоптики также предупреждают об гололеде.

"Ночью в северо-восточных областях умеренный снег, в южных и юго-восточных областях дождь и мокрый снег, днем в Прикарпатье, в Карпатах и восточных областях небольшой мокрый снег, местами гололедица и налипание мокрого снега; на остальной территории без существенных осадков", — говорится в сообщении.

Температура воздуха:

  • ночью и днем от -3...+2 °C в большинстве областей;
  • в южной части +2...+7 °C.
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Прогноз погоды в Украине сегодня, 14 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в пятницу, 15 декабря, в Украине ожидается облачная погода. Местами пройдет мокрый снег с дождем, на дорогах возможна гололедица и налипание снега на дорогах.

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