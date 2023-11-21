Погода в Україні на 21 листопада — прогноз від Гідрометцентру з картою

Жінка потрапила під негоду. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у понеділок, 20 листопада, буде хмарною, утім, в окремих регіонах світитиме сонечко. У західних, Житомирській та Вінницькій областях невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-східний.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 21 листопада

За прогнозами синоптиків, в частині регіонів можлива ожеледиця. Проте значних опадів очікувати не варто.

"Вітер південно-східний, на Лівобережжі північно-західний, 5-10 м/с", — йдеться в повідомленні.

Температура повітря:

у західних областях +1...-6 °С;

Криму від +4...-1 °С;

вдень -2...+3 °С тепла;

у більшості західних та південно- західних областях +3...+8 °С тепла;

на Одещині та в Криму до +11 °С.

Погода в Україні 21 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Додамо, Україні завтра очікується хмарна погода, проте з проясненнями. У деяких регіонах варто чекати на мокрий сніг та дощ. Детальніше про погоду на 21 листопада читайте в нашому матеріалі.