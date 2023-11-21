Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Де сьогодні сніжитиме найбільше — синоптики озвучили несподіваний прогноз arrow

Де сьогодні сніжитиме найбільше — синоптики озвучили несподіваний прогноз

21 листопада 2023 06:18
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на 21 листопада — прогноз від Гідрометцентру з картою
Жінка потрапила під негоду. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у понеділок, 20 листопада, буде хмарною, утім, в окремих регіонах світитиме сонечко. У західних, Житомирській та Вінницькій областях невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-східний.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 21 листопада

За прогнозами синоптиків, в частині регіонів можлива ожеледиця. Проте значних опадів очікувати не варто.

"Вітер південно-східний, на Лівобережжі північно-західний, 5-10 м/с", — йдеться в повідомленні.

Температура повітря:

  • у західних областях +1...-6 °С;
  • Криму від +4...-1 °С;
  • вдень -2...+3 °С тепла;
  • у більшості західних та південно- західних областях +3...+8 °С тепла;
  • на Одещині та в Криму до +11 °С.
Возможно, это изображение карта и текст
Погода в Україні 21 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Додамо, Україні завтра очікується хмарна погода, проте з проясненнями. У деяких регіонах варто чекати на мокрий сніг та дощ. Детальніше про погоду на 21 листопада читайте в нашому матеріалі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Актуальне по темі