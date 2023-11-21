Погода в Україні на 21 листопада — прогноз від Гідрометцентру з картою

Де сьогодні сніжитиме найбільше — синоптики озвучили несподіваний прогноз
Погода в Україні у понеділок, 20 листопада, буде хмарною, утім, в окремих регіонах світитиме сонечко. У західних, Житомирській та Вінницькій областях невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-східний.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 21 листопада
За прогнозами синоптиків, в частині регіонів можлива ожеледиця. Проте значних опадів очікувати не варто.
"Вітер південно-східний, на Лівобережжі північно-західний, 5-10 м/с", — йдеться в повідомленні.
Температура повітря:
- у західних областях +1...-6 °С;
- Криму від +4...-1 °С;
- вдень -2...+3 °С тепла;
- у більшості західних та південно- західних областях +3...+8 °С тепла;
- на Одещині та в Криму до +11 °С.
Додамо, Україні завтра очікується хмарна погода, проте з проясненнями. У деяких регіонах варто чекати на мокрий сніг та дощ. Детальніше про погоду на 21 листопада читайте в нашому матеріалі.
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