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Где сегодня будет больше снега — синоптики озвучили неожиданный прогноз

21 ноября 2023 06:18
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на 21 ноября — прогноз от Гидрометцентра с картой.
Женщина попала под непогоду. Фото: Новости.
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в понедельник, 20 ноября, будет облачной, но в отдельных регионах будет светить солнышко. В западных, Житомирской и Винницкой областях небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 21 ноября

По прогнозам синоптиков, в части регионов возможна гололедица. Однако значительных осадков ждать не стоит.

"Ветер юго-восточный, на Левобережье северо-западный, 5-10 м/с", — говорится в сообщении.

Температура воздуха:

  • в западных областях +1...-6°С;
  • Крыма от +4...-1°С;
  • днем -2...+3°С тепла;
  • в большинстве западных и юго-западных областях +3...+8 °С тепла;
  • в Одесской области и в Крыму до +11 °С.
Возможно, это изображение карта и текст
Погода в Украине 21 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Добавим, Украина завтра ожидается облачная погода, однако с прояснениями. В некоторых регионах следует ожидать мокрый снег и дождь . Детальнее о погоде на 21 ноября читайте в нашем материале.

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