Погода в Украине на 21 ноября — прогноз от Гидрометцентра с картой.

Где сегодня будет больше снега — синоптики озвучили неожиданный прогноз
Погода в Украине в понедельник, 20 ноября, будет облачной, но в отдельных регионах будет светить солнышко. В западных, Житомирской и Винницкой областях небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 21 ноября
По прогнозам синоптиков, в части регионов возможна гололедица. Однако значительных осадков ждать не стоит.
"Ветер юго-восточный, на Левобережье северо-западный, 5-10 м/с", — говорится в сообщении.
Температура воздуха:
- в западных областях +1...-6°С;
- Крыма от +4...-1°С;
- днем -2...+3°С тепла;
- в большинстве западных и юго-западных областях +3...+8 °С тепла;
- в Одесской области и в Крыму до +11 °С.
Добавим, Украина завтра ожидается облачная погода, однако с прояснениями. В некоторых регионах следует ожидать мокрый снег и дождь . Детальнее о погоде на 21 ноября читайте в нашем материале.
Читайте Новини.LIVE!