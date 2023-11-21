Погода в Украине на 21 ноября — прогноз от Гидрометцентра с картой.

Женщина попала под непогоду. Фото: Новости.

Погода в Украине в понедельник, 20 ноября, будет облачной, но в отдельных регионах будет светить солнышко. В западных, Житомирской и Винницкой областях небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По прогнозам синоптиков, в части регионов возможна гололедица. Однако значительных осадков ждать не стоит.

"Ветер юго-восточный, на Левобережье северо-западный, 5-10 м/с", — говорится в сообщении.

Температура воздуха:

в западных областях +1...-6°С;

Крыма от +4...-1°С;

днем -2...+3°С тепла;

в большинстве западных и юго-западных областях +3...+8 °С тепла;

в Одесской области и в Крыму до +11 °С.

Погода в Украине 21 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Добавим, Украина завтра ожидается облачная погода, однако с прояснениями. В некоторых регионах следует ожидать мокрый снег и дождь . Детальнее о погоде на 21 ноября читайте в нашем материале.