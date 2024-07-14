Прогноз погоди в Україні на неділю, 14 липня, від Укргідрометцентру та народної синоптикині Наталки Діденко

Люди під дощем. Фото ілюстративне: УНІАН

Погода в Україні, у неділю, 14 липня, буде спекотною. Температура вночі становитиме +20...+25 °С, а в західних і східних областях +17...+22 °С. Удень очікується спека +35...+39 °С, а в більшості західних областей +29...+34 °С.

Про це в суботу, 13 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 14 липня

Карта "Погода в Україні" від Українського гідрометцентру

Без опадів, лише в західних та Житомирській областях удень короткочасні дощі, місцями грози, подекуди град, шквали 15–20 м/с.

Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 3–8 м/с.

На Київщині буде суха та спекотна погода. Температура вночі становитиме +20...+25 °С, а вдень +35...+39 °С. У Києві вночі +22...+24 °С, а вдень +35...+37 °С. Швидкість вітру змінних напрямків становитиме 3–8 м/с.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Українського гідрометцентру

У неділю, 14 липня, в Україні, крім Запорізької, Рівненської, Закарпатської й Волинської областей, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", — попереджають синоптики.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Карта "Незпечні метеорологічні явища в Україні" від Українського гідрометцентру

Удень у західних і Житомирській областях очікуються грози, подекуди град і шквали 15–20 м/с.

Температурні рекорди в Україні

Карта "Температурні рекорди в Україні станом на 12 липня" від Українського гідрометцентру

У п'ятницю, 12 липня, денні температурні максимуми знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати. За даними метеорологічних станцій, було зафіксовано перевищення показників на 1–3 °С.

Прогноз від Наталки Діденко

Карта температурних показників

За прогнозами народної синоптикині Наталки Діденко, найближчими днями в Україні очікується пік надзвичайної спеки, до +35...+40 °С і вище, без дощів. Буде висока пожежна небезпека. Ймовірні маломасштабні смерчі.

"Деяке полегшення, зниження температури повітря на кілька градусів, можливе на заході, півночі України та на Вінниччині впродовж 18–20 липня. Південь, схід та більшість центру все одно належатимуть області надзвичайної спеки, а незначне послаблення спеки на півночі може знову змінитися її посиленням. Лише в західних областях все ж повітря буде на кілька градусів милосерднішим до природи, людей і тварин", — попереджає синоптикиня.

У Києві пік спеки до +34...+39 °С буде 14, 15 та 16 липня. Без опадів. Невелике послаблення спеки можливе 18 та 19 липня, проте надалі в столиці знову ймовірне підвищення температури повітря.

Нагадаємо, у четвер, 11 липня, в Україні зафіксували рекордні температурні показники. Найвищою була температура в Миколаївській області. Там стовпчики термометрів піднялися до +40,2 °С.

Також ми повідомляли, що в Одесі температура повітря в п'ятницю, 12 липня, прогрілася до +35,7 °С. Востаннє таку температуру в цей день фіксували 70 років тому.