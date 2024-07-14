Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 14 июля, от Укргидрометцентра и народного синоптика Наталки Диденко

Люди под дождем. Фото иллюстративное: УНІАН

Погода в Украине, в воскресенье, 14 июля, будет жаркой. Температура ночью будет +20...+25 °С, а в западных и восточных областях +17...+22 °С. Днем ожидается жара +35...+39 °С, а в большинстве западных областей +29...+34 °С.

Об этом в субботу, 13 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 14 июля

Карта "Погода в Украине" от Украинского гидрометцентра

Без осадков, только в западных и Житомирской областях днем кратковременные дожди, местами грозы и град, шквалы 15–20 м/с.

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 3–8 м/с.

В Киевской области будет сухая и жаркая погода. Температура ночью составит +20...+25 °С, а днем +35...+39 °С. В Киеве ночью +22...+24 °С, а днем +35...+37 °С. Скорость ветра переменных направлений составит 3–8 м/с.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

Карта "Пожарная опасность в Украине" от Украинского гидрометцентра

В воскресенье, 14 июля, в Украине, кроме Запорожской, Ровенской, Закарпатской и Волынской областей, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)", — предупреждают синоптики.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Карта "Небезопасные метеорологические явления в Украине" от Украинского гидрометцентра

Днем в западных и Житомирской областях ожидаются грозы, местами град и шквалы 15–20 м/с.

Температурные рекорды в Украине

Карта "Температурные рекорды в Украине по состоянию на 12 июля" от Украинского гидрометцентра

В пятницу, 12 июля, дневные температурные максимумы снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты. По данным метеорологических станций, было зафиксировано превышение показателей на 1–3 °С.

Прогноз от Наталки Диденко

Карта температурных показателей

По прогнозам народного синоптика Наталки Диденко, в ближайшие дни в Украине ожидается пик чрезвычайной жары, до +35...+40 °С и выше, без дождей. Будет высокая пожароопасность. Возможны маломасштабные смерчи.

"Некоторое облегчение, снижение температуры воздуха на несколько градусов, возможно на западе, севере Украины и Винницкой области в течение 18–20 июля. Юг, восток и большая часть центра все равно будут принадлежать области чрезвычайной жары, а незначительное ослабление жары на севере может снова смениться ее усилением .Только в западных областях все же воздух будет на несколько градусов милосерднее к природе, людям и животным", — предупреждает синоптик.

В Киеве пик жары до +34...+39 °С будет 14, 15 и 16 июля. Без осадков. Небольшое ослабление жары возможно 18 и 19 июля, однако в последствии в столице снова вероятно повышение температуры воздуха.

Напомним, в четверг, 11 июля, в Украине зафиксировали рекордные температурные показатели. Самая высокая температура была в Николаевской области. Там столбики термометров поднялись до +40,2 °С.

Также мы сообщали, что в Одессе температура воздуха в пятницу 12 июля прогрелась до +35,7 °С. Последний раз такую температуру в этот день фиксировали 70 лет назад.