Прогноз погоди на завтра

Деякі регіони накриє негода: прогноз погоди на завтра

Дата публікації: 25 квітня 2026 23:55
Чоловік з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 26 квітня, в Україні очікується нестійка погода з дощами, грозами та сильним поривчастим вітром. У більшості регіонів прогнозують поступове похолодання, тоді як на півдні збережеться відносно тепла погода.

Про це повыдомляє Новини.LIVE з посиланням на прогнози синоптика Наталки Діденко та Meteoprog.

Прогноз погоди на 26 квітня від Діденко

За даними синоптика, країну накриє північно-західний вітер із поривами до 15-20 м/с. У багатьох областях пройдуть дощі, а на півночі та заході місцями можливий мокрий сніг.

Водночас південний схід України залишиться під впливом теплішої погоди — там істотних опадів не прогнозують, а температура буде дещо вищою.

У Києві 26 квітня можливий дощ, а ввечері можливий мокрий сніг. Очікується також відчутне похолодання та сильний вітер.

Читайте також:
Прогноз погоди в Україні на 26 квітня
Карта погоди на 26 квітня. Фото: meteopost.com

Прогноз погоди на 26 квітня від Meteoprog

У західних областях вночі опадів не буде, однак удень пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. Температура повітря становитиме вночі +3…+10 °C, вдень +6…+11 °C. Вітер зміниться із західного на північно-західний, із поривами до 17-22 м/с.

У північних регіонах також без істотних опадів уночі, але вдень очікуються дощі, місцями з грозами. Температура протягом доби коливатиметься в межах +6…+12 °C.

У центрі країни вночі буде сухо, а вдень пройдуть дощі, подекуди з грозами. Температура вночі становитиме +6…+11 °C, вдень +11…+16 °C, місцями на Дніпропетровщині до +17…+20 °C. Вітер із поривами до 15-20 м/с.

На півдні та в Криму вночі без опадів, вдень можливі короткочасні дощі. Температура повітря становитиме +7…+13 °C вночі та +17…+22 °C вдень, на півдні Одещини — до +25 °C

У східних областях вночі без опадів, удень очікуються дощі та місцями грози. Температура повітря коливатиметься від +3…+8 °C вночі до +15…+20 °C вдень. Вітер змінюватиметься на північно-західний із поривами до 17-22 м/с.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Укргідрометцентрі прогнозують прохолодний травень. Очікується, що температура в останній місяць весни буде нижчою за норму.

А також наприкінці квітня Україну накрило снігом. Мешканці різних регіонів показали замети в середині весни.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
