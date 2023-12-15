Прогноз погоди в Україні на 16 грудня від Наталки Діденко

Діденко попередила українців про збільшення опадів та несподіване потепління
Завтра, 16 грудня, у деяких частинах України очікується потепління. До того ж громадянам варто приготуватися до збільшення опадів цими вихідними.
Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди на вихідні
За словами Діденко, морози очікується буквально найближчі дві ночі, на суботу і на неділю. Після цього навіть вночі буде "плюсова" температура повітря.
На вихідних очікується -3...-9 °C на сході, півночі та в центральній частині країни. На решті території буде 0...-3 °C.
"Впродовж дня в суботу та неділю потепліє до 0...+5 °C, лише в суботу в східних областях, на Полтавщині та в Дніпрі з районами -1...-4 °C", — розповіла Діденко.
Завтра очікується невеликий мокрий сніг на заході та півночі, на решті території буде хмарно.
У неділю, 17 грудня, опадів побільшає — дощ та мокрий сніг. Народний синоптик зазначила, що на сході без істотних опадів.
Погода у Києві
У столиці очікується невеликий мокрий сніг чи дощ, а 17 грудня опади збільшаться.
Вночі буде мороз, проте протягом дня — +1...+3 °C.
Нагадаємо, погода в Україні, 15 грудня, буде з опадами. Помірний сніг очікується у південних та південно-східних областях. Водночас на Прикарпатті — невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Також ми писали, що за кілька місяців до закінчення 2023 рік уже став найтеплішим роком, згідно зі спостереженнями синоптиків. Ба більше, упродовж 2015-2023 років вдалося зафіксувати найвищі температурні рекорди в історії.
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