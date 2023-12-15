Прогноз погоди в Україні на 16 грудня від Наталки Діденко

Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 16 грудня, у деяких частинах України очікується потепління. До того ж громадянам варто приготуватися до збільшення опадів цими вихідними.

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.

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За словами Діденко, морози очікується буквально найближчі дві ночі, на суботу і на неділю. Після цього навіть вночі буде "плюсова" температура повітря.

На вихідних очікується -3...-9 °C на сході, півночі та в центральній частині країни. На решті території буде 0...-3 °C.

"Впродовж дня в суботу та неділю потепліє до 0...+5 °C, лише в суботу в східних областях, на Полтавщині та в Дніпрі з районами -1...-4 °C", — розповіла Діденко.

Завтра очікується невеликий мокрий сніг на заході та півночі, на решті території буде хмарно.

У неділю, 17 грудня, опадів побільшає — дощ та мокрий сніг. Народний синоптик зазначила, що на сході без істотних опадів.

Погода у Києві

У столиці очікується невеликий мокрий сніг чи дощ, а 17 грудня опади збільшаться.

Вночі буде мороз, проте протягом дня — +1...+3 °C.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, погода в Україні, 15 грудня, буде з опадами. Помірний сніг очікується у південних та південно-східних областях. Водночас на Прикарпатті — невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Також ми писали, що за кілька місяців до закінчення 2023 рік уже став найтеплішим роком, згідно зі спостереженнями синоптиків. Ба більше, упродовж 2015-2023 років вдалося зафіксувати найвищі температурні рекорди в історії.