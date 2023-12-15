Прогноз погоды в Украине на 16 декабря от Наталки Диденко

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 16 декабря, в некоторых частях Украины ожидается потепление. К тому же гражданам следует приготовиться к увеличению осадков в эти выходные.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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По словам Диденко, морозы ожидается буквально ближайшие две ночи, на субботу и воскресенье. После этого даже ночью будет "плюсовая" температура воздуха.

В выходные ожидается -3...-9 °C на востоке, севере и в центральной части страны. На остальной территории будет 0...-3°C.

"В течение дня в субботу и воскресенье потеплеет до 0...+5°C, только в субботу в восточных областях, Полтавской области и в Днепре с районами -1...-4°C", — рассказала Диденко.

Завтра ожидается небольшой мокрый снег на западе и севере, на остальной территории будет облачно.

В воскресенье, 17 декабря, осадков станет больше — дождь и мокрый снег. Народный синоптик отметила, что на востоке без существенных осадков.

Погода в Киеве

В столице ожидается небольшой мокрый снег или дождь, а 17 декабря осадки увеличатся.

Ночью будет мороз, однако в течение дня +1...+3 °C.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, погода в Украине, 15 декабря, будет с осадками. Умеренный снег ожидается в южных и юго-восточных областях. В то же время на Прикарпатье небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Также мы писали, что за несколько месяцев до окончания 2023 год уже стал самым теплым годом, согласно наблюдениям синоптиков. Более того, в течение 2015-2023 годов удалось зафиксировать самые высокие температурные рекорды в истории.