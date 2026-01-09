Відео
Головна Погода Діденко шокувала прогнозом погоди в Україні на вихідні

Діденко шокувала прогнозом погоди в Україні на вихідні

Дата публікації: 9 січня 2026 18:56
Прогноз погода в Україні на вихідні 10-11 січня від Діденко
Люди йдуть містом під час сильних морозів. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні на вихідні, 10 та 11 січня, очікується посилення морозів та сильний вітер. Також у суботу та неділю очікується ожеледиця.

Про це інформує синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні на 10 січня від Діденко

За прогнозами синоптика, у суботу вітер стихне, лише на Лівобережжі будуть часом пориви до 15-20 метрів за секунду.

Найближчої ночі очікується невеликий сніг по північних областях, а вдень мокрий сніг та дощ прийдуть із новим циклоном до півдня, сходу та Дніпропетровщини.

Тобто, завтра вдень у більшості областей України без істотних опадів, проте на півдні, а ввечері в суботу і на сході очікуються мокрий сніг та дощ, із сильним вітром.

Повсюди буде ожеледиця. А морози значно посиляться. 

У західних областях найближчої ночі передбачається -12...-18 °С, завтра вдень — -7...-12 °С.

На півночі та в центрі вночі -7...-14 °С, вдень 10 січня -4...-10 °С. 

На півдні та сході вночі -2...-7 °С, завтра вдень від -2 до +2 °С.

У Києві 10 січня вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Послаблення західного вітру до помірного. Найближчої ночі в столиці -12 °С, завтра вдень -10 °С, але на вечір суботи температура повітря знизиться до -14 °С. Очікується ожеледиця.

Прогноз погоди в Україні на 11 січня від Діденко

У неділю в столиці без опадів, ожеледиця, вночі -15 °С, вдень -12 °С.

Однак 11 січня складні погодні умови очікуються на півдні та сході України через черговий південний циклон — мокрий сніг, дощ, налипання мокрого снігу, сильний вітер, ожеледь.

На решті території України в неділю без істотних опадів, хіба на заході політає невеликий сніг.

Мороз у неділю посилиться, лише тепло буде на Донеччині, Луганщині та в Криму.

Погода від Діденко на 10-11 січня
Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Раніше синоптики попереджали киян про наближення періоду сильних морозів і розповідали, коли саме варто очікувати суттєвого зниження температури в столиці.

Окрім цього, метеорологи пояснювали, чи можливі в Україні екстремальні холоди з показниками до -23 градусів та в яких регіонах такий сценарій є найбільш імовірним.

зима морози Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні снігопад
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
