Прогноз погода в Украине на выходные 10-11 января от Диденко

Люди идут по городу во время сильных морозов. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине на выходные, 10 и 11 января, ожидается усиление морозов и сильный ветер. Также в субботу и воскресенье ожидается гололедица.

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Прогноз погоды в Украине на 10 января от Диденко

По прогнозам синоптика, в субботу ветер стихнет, только на Левобережье будут временами порывы до 15-20 метров в секунду.

Ближайшей ночью ожидается небольшой снег по северным областям, а днем мокрый снег и дождь придут с новым циклоном на юг, восток и Днепропетровщину.

То есть, завтра днем в большинстве областей Украины без существенных осадков, однако на юге, а вечером в субботу и на востоке ожидаются мокрый снег и дождь, с сильным ветром.

Повсюду будет гололедица. А морозы значительно усилятся.

В западных областях ближайшей ночью предполагается -12...-18 °С, завтра днем — -7...-12 °С.

На севере и в центре ночью -7...-14 °С, днем 10 января -4...-10 °С.

На юге и востоке ночью -2...-7 °С, завтра днем от -2 до +2 °С.

В Киеве 10 января ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ослабление западного ветра до умеренного. Ближайшей ночью в столице -12 °С, завтра днем -10 °С, но на вечер субботы температура воздуха снизится до -14 °С. Ожидается гололедица.

Прогноз погоды в Украине на 11 января от Диденко

В воскресенье в столице без осадков, гололедица, ночью -15 °С, днем -12 °С.

Однако 11 января сложные погодные условия ожидаются на юге и востоке Украины из-за очередного южного циклона — мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, сильный ветер, гололед.

На остальной территории Украины в воскресенье без существенных осадков, разве на западе полетает небольшой снег.

Мороз в воскресенье усилится, только тепло будет в Донецкой, Луганской областях и в Крыму.

Ранее синоптики предупреждали киевлян о приближении периода сильных морозов и рассказывали, когда именно стоит ожидать существенного снижения температуры в столице.

Кроме этого, метеорологи объясняли, возможны ли в Украине экстремальные холода с показателями до -23 градусов и в каких регионах такой сценарий наиболее вероятен.