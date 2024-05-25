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Діставайте парасольки — в Укргідрометцентрі розповіли, на мешканців яких областей чекають дощі

25 травня 2024 20:27
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 26 травня, очікуються дощі
Жінка під дощем. Фото: Вечірній Київ
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні у суботу, 26 травня, очікується мінлива хмарність при теплій погоді. У деяких областях варто очікувати короткочасних дощів. Температура повітря коливатиметься в межах +22...+27 °С.

Про це розповіли у Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 26 травня

У неділю на українців очікує мінлива хмарність.

Вночі на крайньому заході, вдень у південно-східній частині країни, на Миколаївщині та Кіровоградщині місцями варто остерігатися короткочасних дощів і гроз. На решті території обійдеться без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі:

  • вночі +9...+14 °С;
  • вдень +22...+27 °С, на південному сході країни +18...+23 °С.
погода в Україні
Погода в Україні 26 травня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 26 травня

У Києві та області очікується мінлива хмарність, обійдеться без опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +9...+14 °С, вдень +22...+27 °С;
  • у Києві вночі +12...+14 °С, вдень близько 25 °С.
погода на Київщині 26 травня
Погода на Київщині 26 травня. Фото: Укргідрометцентр

Раніше ми писали, що в Україні на вихідні, 25-26 травня, у західних областях буде дощова погода з грозами. Тим не менш, до кінця тижня українців очікує тепла погода

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Київ
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Укргідрометцентр
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