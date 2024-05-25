Погода в Украине 26 мая, ожидаются дожди

Доставайте зонтики — в Укргидрометцентре рассказали, жителей каких областей ждут дожди
В Украине в субботу, 26 мая, ожидается переменная облачность в теплую погоду. В некоторых областях следует ожидать кратковременных дождей. Температура воздуха будет колебаться в пределах +22…+27 °С.
Об этом рассказали в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 26 мая
В воскресенье украинцев ожидает переменная облачность.
Ночью на крайнем западе, днем в юго-восточной части страны, в Николаевской и Кировоградской областях местами следует остерегаться кратковременных дождей и гроз. На остальной территории обойдется без осадков.
Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью:
- ночью +9...+14 °С;
- днем +22...+27 °С, на юго-востоке страны +18...+23 °С.
Погода в Киевской области 26 мая
В Киеве и области ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +9...+14 °С, днем +22...+27 °С;
- в Киеве ночью +12...+14 °С, днем около 25 °С.
Ранее мы писали, что в Украине в выходные, 25-26 мая, в западных областях будет дождливая погода с грозами. Тем не менее, до конца недели украинцев ожидает теплая погода.
Читайте Новини.LIVE!