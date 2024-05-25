Погода в Украине 26 мая, ожидаются дожди

Женщина с зонтиком под дождем. Фото: Вечерний Киев

В Украине в субботу, 26 мая, ожидается переменная облачность в теплую погоду. В некоторых областях следует ожидать кратковременных дождей. Температура воздуха будет колебаться в пределах +22…+27 °С.

Об этом рассказали в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 26 мая

В воскресенье украинцев ожидает переменная облачность.

Ночью на крайнем западе, днем в юго-восточной части страны, в Николаевской и Кировоградской областях местами следует остерегаться кратковременных дождей и гроз. На остальной территории обойдется без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью:

ночью +9...+14 °С;

днем +22...+27 °С, на юго-востоке страны +18...+23 °С.

Погода в Украине 26 мая. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 26 мая

В Киеве и области ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью +9...+14 °С, днем +22...+27 °С;

в Киеве ночью +12...+14 °С, днем около 25 °С.

Погода в Киевской области 26 мая. Фото: Укргидрометцентр

Ранее мы писали, что в Украине в выходные, 25-26 мая, в западных областях будет дождливая погода с грозами. Тем не менее, до конца недели украинцев ожидает теплая погода.