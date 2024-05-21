Погода тепла, але є нюанс — народний синоптик Діденко попередила у прогнозі на завтра

Кияни на "мосту Кличка". Фото ілюстративне: Новини.LIVE

До кінця тижня на українців очікує тепля погода. Температура повітря сягатиме +22...+28 °C. Втім, частині областей варто бути готовими до дощів.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

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Погода в Україні 22 травня

Найближчим часом дощі можуть пройти у Закарпатті, прикарпатських областях, в деяких регіонах Волині, Рівненщини, Сумщини, Чернігівщини та Харківщини. На решті території України 22 травня обійдеться без істотних опадів.

У західних областях очікується сильний вітер південно-східного походження, можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.

Карта опадів. Фото: скріншот

Погода у Києві

У столиці в середу буде тепла погода. Температура повітря сягала +24...+26 °C.

У Києві дощі завтра малоймовірні, проте очікується хмарність. Перший відчутний дощ пройде в столиці в п'ятницю.

Пост Наталії Діденко. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що Наталка Діденко також розповіла, яка погода спостерігатиметься в Україні упродовж тижня 20-26 травня.

Нагадаємо, в Україні у вівторок, 21 травня, очікується тепла і сонячна погода. Стовпчики термометрів вдень місцями коливатимуться в межах +20...+27 °C. Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.