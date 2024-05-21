Погода теплая, но есть нюанс — народный синоптик Диденко предупредила в прогнозе на завтра

Киевляне на "мосту Кличко". Фото иллюстративное: Новини.LIVE

До конца недели украинцев ожидает теплая погода. Температура воздуха будет достигать +22...+28 °C. Впрочем, части областей следует быть готовыми к дождям.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 22 мая

В ближайшее время дожди могут пройти в Закарпатье, областях Прикарпатья, в некоторых регионах Волыни, Ровенщины, Сумщины, Черниговщины и Харьковщины. На остальной территории Украины 22 мая обойдется без существенных осадков.

В западных областях ожидается сильный ветер юго-восточного происхождения, возможны порывы до 15-20 м/с.

Карта осадков. Фото: скриншот

Погода в Киеве

В столице в среду будет теплая погода. Температура воздуха достигала +24...+26 °C.

В Киеве дожди маловероятны, однако ожидается облачность. Первый ощутимый дождь пройдет в столице в пятницу.

Пост Натальи Диденко. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что Наталья Диденко также рассказала, какая погода будет наблюдаться в Украине в течение недели 20-26 мая.

Напомним, в Украине во вторник, 21 мая, ожидается теплая и солнечная погода. Столбики термометров днем местами будут колебаться в пределах +20...+27 °C. Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.