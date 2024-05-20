Коли в Україну прийде спека — народний синоптик Наталка Діденко попередила про пекуче сонце
В Україні у вівторок, 21 травня, очікується тепла і сонячна погода. Стовпчики термометрів вдень місцями коливатимуться в межах +20...+27 °C.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Погода в Україні 21 травня
Діденко зазначила, що тиждень в Україні буде теплим і навіть прийде вже перша спека.
Протягом завтрашнього дня в Україні очікується +20...+27 °C.
Втім, ночі ще достатньо свіжі. Очікується +10...+14 °C, на узбережжях морів +8...+11 °C.
Також завтра місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, в прикарпатських областях, на Волині, Рівненщині, на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині, Черкащині, Харківщині. На решті території країни завтра без опадів.
У Києві 21 травня очікується тепла погода з максимальною температурою повітря +24...+26 °C. Дощ завтра у столиці малоймовірний.
Раніше в Укргідрометцентрі попереджали українців про грозові хмари, які насуваються на Україну. Синоптики назвали регіони, де вируватиме буря.
Також ми писали, що через воєнний стан у Києві цього року скасували пляжний сезон. Таке рішення пов'язане з необхідністю уникнення масових скупчень людей на пляжах та в зонах відпочинку.
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