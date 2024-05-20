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Коли в Україну прийде спека — народний синоптик Наталка Діденко попередила про пекуче сонце

20 травня 2024 16:05
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Коли в Україну прийде спека — народний синоптик Наталка Діденко попередила про пекуче сонце
Рамка з розпилювачами води в столичному парку. Фото: УНІАН
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

В Україні у вівторок, 21 травня, очікується тепла і сонячна погода. Стовпчики термометрів вдень місцями коливатимуться в межах +20...+27 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Діденко зазначила, що тиждень в Україні буде теплим і навіть прийде вже перша спека.

Протягом завтрашнього дня в Україні очікується +20...+27 °C.

Втім, ночі ще достатньо свіжі. Очікується +10...+14 °C, на узбережжях морів +8...+11 °C.

Також завтра місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами, в прикарпатських областях, на Волині, Рівненщині, на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині, Черкащині, Харківщині. На решті території країни завтра без опадів.

У Києві 21 травня очікується тепла погода з максимальною температурою повітря +24...+26 °C. Дощ завтра у столиці малоймовірний.

Раніше в Укргідрометцентрі попереджали українців про грозові хмари, які насуваються на Україну. Синоптики назвали регіони, де вируватиме буря.

Також ми писали, що через воєнний стан у Києві цього року скасували пляжний сезон. Таке рішення пов'язане з необхідністю уникнення масових скупчень людей на пляжах та в зонах відпочинку.

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весна
Наталка Діденко
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