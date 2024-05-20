Когда в Украину придет жара — народный синоптик Наталка Диденко предупредила о палящем солнце
В Украине во вторник, 21 мая, ожидается теплая и солнечная погода. Столбики термометров днем местами будут колебаться в пределах +20...+27 °C.
Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко в Facebook.
Погода в Украине 21 мая
Диденко отметила, что неделя в Украине будет теплой и даже придет уже первая жара.
Завтра днем в Украине ожидается +20...+27 °C.
Но ночи еще достаточно свежие. Ожидается +10...+14°C, на побережьях морей +8...+11°C.
Также завтра местами пройдут дожди, иногда с грозами, в прикарпатских областях, на Волыни, Ровенской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкаской, Харьковской областях. На остальной территории страны завтра без осадков.
В Киеве 21 мая ожидается теплая погода с максимальной температурой воздуха +24...+26°C. Дождь завтра в столице маловероятный.
Ранее в Укргидрометцентре предупреждали украинцев о надвигающихся на Украину грозовых облаках. Синоптики назвали регионы, где будет свирепствовать буря.
Также мы писали, что из-за военного положения в Киеве в этом году отменили пляжный сезон. Такое решение связано с необходимостью избежать массовых скоплений людей на пляжах и в зонах отдыха.
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