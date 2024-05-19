На Україну насуваються грозові хмари — синоптики назвали регіони, де вируватиме буря

Люди переходять дорогу під сильною зливою. Фото: ideas.ted.com

В Україні в понеділок, 20 травня, очікується тепла погода. Проте у ряді регіонів країни пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 20 травня

В Україні 20 травня очікується суха погода з мінливою хмарністю, але протягом дня у деяких західних областях та на північному сході можливі короткотривалі дощі та грози.

Вітер буде переважно з півдня, швидкістю від 3-8 м/с.

Температура уночі коливатиметься в межах +8...+13 °С, вдень +21...+26 °С. У Карпатах та в горах Криму нічна температура становитиме +5...+10 °С, денна — +15...+20 °C.

Погода в Україні 20 травня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області 20 травня

У Київській області синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер буде південним зі швидкістю 3-8 м/с. Нічна температура коливатиметься +8...+13 °С, денна — від +21...+26 °С.

У столиці вночі температура буде +10...+12 °С, а вдень сягатиме приблизно +25 °С.

Погода у Києві та області 20 травня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко назвала області, в яких завтра, 20 травня, буде найспекотніше.

Також ми писали, що через воєнний стан у Києві цього року скасували пляжний сезон. Таке рішення пов'язане з необхідністю уникнення масових скупчень людей на пляжах та в зонах відпочинку.