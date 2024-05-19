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На Украину надвигаются грозовые тучи — синоптики назвали регионы, где будет свирепствовать буря

19 мая 2024 22:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
На Украину надвигаются грозовые тучи — синоптики назвали регионы, где будет свирепствовать буря
Люди переходят дорогу под сильным ливнем. Фото: ideas.ted.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине в понедельник, 20 мая, ожидается теплая погода. Тем не менее в ряде регионов страны пройдут кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 20 мая

В Украине 20 мая ожидается сухая погода с переменной облачностью, но в течение дня в некоторых западных областях и на северо-востоке возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер будет преимущественно с юга, скоростью от 3-8 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах +8...+13 °С, днем +21...+26 °С. В Карпатах и в горах Крыма ночная температура будет +5...+10 °С, дневная — +15...+20 °C.

Погода в Украине 20 мая. Фото: Укргидрометцентр
Погода в Украине 20 мая. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области 20 мая

В Киевской области синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Ветер будет южным со скоростью 3-8 м/с. Ночная температура будет колебаться в пределах +8...+13 °С, дневная —  +21...+26 °С.

В столице ночью температура будет +10...+12 °С, а днем достигнет примерно +25 °С.

Погода в Киеве и области 20 мая. Фото: Укргидрометцентр
Погода в Киеве и области 20 мая. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко назвала области, в которых завтра, 20 мая, будет жарче всего.

Также мы писали, что из-за военного положения в Киеве в этом году отменили пляжный сезон. Такое решение связано с необходимостью избежать массовых скоплений людей на пляжах и в зонах отдыха.

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