Погода в Україні 20 травня від народного синоптика Наталки Діденко

Народний синоптик Наталка Діденко назвала області, в яких завтра буде найспекотніше
В Україні у понеділок, 20 травня, очікується хмарна, але тепла погода. Стовпчики термометрів вдень місцями коливатимуться в межах +20...+25 °C.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Погода в Україні 20 травня
Діденко зазначила, що Україна найближчим часом входить у теплий сезон, а заморозки минули. Завтра очікується хмарна погода у західних областях, а короткочасні дощі, можливо з грозами — пройдуть на заході, півночі та в центрі.
У південній частині та на сході прогнозують переважно сонячну погоду без істотних опадів. Найближчої ночі найпрохолодніше буде у західних областях, на Луганщині та на узбережжях морів — +7...+11 °C. Загалом передбачається +10...+12 °C.
А протягом завтрашнього дня в Україні очікується +20...+25 °C.
Раніше в Укргідрометцентрі попереджали українців про дощову погоду на вихідних. Місцями в деяких регіонах можливі грози.
Також ми писали, що через воєнний стан у Києві цього року скасували пляжний сезон. Таке рішення пов'язане з необхідністю уникнення масових скупчень людей на пляжах та в зонах відпочинку.
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