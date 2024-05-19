Погода в Україні 20 травня від народного синоптика Наталки Діденко

Люди гуляють в парку. Фото: Новини.LIVE

В Україні у понеділок, 20 травня, очікується хмарна, але тепла погода. Стовпчики термометрів вдень місцями коливатимуться в межах +20...+25 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Погода в Україні 20 травня

Діденко зазначила, що Україна найближчим часом входить у теплий сезон, а заморозки минули. Завтра очікується хмарна погода у західних областях, а короткочасні дощі, можливо з грозами — пройдуть на заході, півночі та в центрі.

Температурна карта. Фото: Діденко

У південній частині та на сході прогнозують переважно сонячну погоду без істотних опадів. Найближчої ночі найпрохолодніше буде у західних областях, на Луганщині та на узбережжях морів — +7...+11 °C. Загалом передбачається +10...+12 °C.

А протягом завтрашнього дня в Україні очікується +20...+25 °C.

Скриншот допису Діденко

Скриншот допису Діденко

Скриншот допису Діденко

Раніше в Укргідрометцентрі попереджали українців про дощову погоду на вихідних. Місцями в деяких регіонах можливі грози.

Також ми писали, що через воєнний стан у Києві цього року скасували пляжний сезон. Таке рішення пов'язане з необхідністю уникнення масових скупчень людей на пляжах та в зонах відпочинку.