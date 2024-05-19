Погода в Украине 20 мая от народного синоптика Наталки Диденко

Люди гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE

В Украине в понедельник, 20 мая, ожидается облачная, но теплая погода. Столбики термометров днем местами будут колебаться в пределах +20...+25 °C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Погода в Украине 20 мая

Диденко отметила, что Украина в ближайшее время входит в теплый сезон, а заморозки прошли. Завтра ожидается облачная погода в западных областях, а кратковременные дожди, возможно, с грозами — пройдут на западе, севере и в центре.

Температурная карта. Фото: Диденко

В южной части и на востоке прогнозируется преимущественно солнечная погода без существенных осадков. В ближайшую ночь прохладнее всего будет в западных областях, в Луганской области и на побережьях морей — +7...+11 °C. В целом предполагается +10...+12 °C.

В течение завтрашнего дня в Украине ожидается +20...+25 °C.

Скриншот поста Диденко

Скриншот поста Диденко

Скриншот поста Диденко

Ранее в Укргидрометцентре предупреждали украинцев о дождливой погоде в выходные. Местами в некоторых регионах возможны грозы.

Также мы писали, что из-за военного положения в Киеве в этом году отменили пляжный сезон. Такое решение связано с необходимостью избежать массовых скоплений людей на пляжах и в зонах отдыха.