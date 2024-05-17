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Насуваються грози та дощі — синоптики попередили регіони, де на вихідних вируватиме негода

17 травня 2024 22:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні у суботу, 18 травня — прогноз від синоптиків
Блискавка в небі. Фото ілюстративне: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У суботу, 18 травня, на території України очікується хмарна погода з проясненнями. Небо буде вкрите хмарами, проте сонце періодично зможе пробитися крізь них, надаючи трохи світла та тепла.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі у п'ятницю, 17 травня.

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Погода в Україні 18 травня

У певних регіонах України, зокрема на Закарпатті, Прикарпатті та в більшості районів Лівобережжя, сьогодні очікуються короткочасні дощі, а також місцями можливі грози. Ці опади можуть бути непродовженими, але варто бути готовими до змін у погодних умовах.

Синоптики також прогнозують вітер змінних напрямків зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду. Це може створити додатковий комфорт або, навпаки, ускладнити погодні умови, залежно від місцевих особливостей.

Щодо температури повітря, вночі очікується +7...+12 °C, а вдень —  +18...+23 °C. У гірських районах, зокрема в Карпатах, вночі може бути прохолодно, +3...+8 °C, а вдень температура підніметься +12...+17 °C.

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Погода в Україні 18 травня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині на 18 травня

У столиці та на Київщині 18 травня очікується хмарна погода з проясненнями, але без опадів. Синоптики також передбачають вітер змінних напрямків зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду.

Температура повітря в Київській області вночі становитиме +6...+11 °C, а вдень підніметься +18...+23 °C. У самому Києві вночі очікується близько +10 °C, а вдень температура повітря сягатиме +21...+23 °C.

Насуваються грози та дощі — синоптики попередили регіони, де завтра вируватиме негода - фото 2
Прогноз по Київщині 18 травня. Фото: Укргідрометцентр

Пожежна небезпека по Україні

З 17 по 20 травня в Україні, за винятком Криму, Закарпатської та Херсонської областей (17-19 травня) і Кіровоградської, Львівської, Івано-Франківської та Волинської областей (19-20 травня), очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Значний рівень сухості та спеки можуть створювати сприятливі умови для швидкого поширення пожеж у лісах, степових та сільськогосподарських угідь. Строга обережність та дотримання вогнеборців стандартів безпеки є надзвичайно важливими у цей період.

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Карта пожежної небезпеки по Україні 18 травня. Фото: Український гідрометеорологічний центр
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Карта пожежної небезпеки по Україні 19 травня. Фото: Український гідрометеорологічний центр

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

З 17 по 21 травня в Україні очікується подовження поступового зниження рівнів води з утриманням їх на високих відмітках. Ось детальніша інформація про це:

Десна:

  • Затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Ніжинському та Чернігівському районах (І рівень небезпеки — жовтий).
  • У Корюківському районі Чернігівської області (II рівень небезпеки — помаранчевий).

Верхній Дніпро:

  • Затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області (II рівень небезпеки — помаранчевий).

Низ Дністра та рукав Турунчук:

  • Підвищення рівнів води на 0,1-0,3 м над поточними рівнями з утриманням затоплення понижених прирічкових територій в Одеському районі Одеської області (І рівень небезпеки — жовтий).

Річки Дніпро у Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях:

  • Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження р. Дніпро в старе природне русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів (III рівень небезпеки — коричневий).
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Карта небезпеки гідрологічні явища по Україні. Фото: Український гідрометеорологічний центр

Нагадаємо, в Києві цього року пляжний сезон скасовано через воєнний стан у країні. Таке рішення пов'язане з необхідністю уникнення масових скупчень людей на пляжах та в зонах відпочинку, що може ускладнити їх безперешкодний доступ до укриттів і сховищ у разі повітряної тривоги.

Також ми розповідали про те, що в Україні влітку очікується нерівномірне випадіння опадів. У зв'язку з цим існує висока загроза надзвичайної пожежної небезпеки.

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