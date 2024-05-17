Погода в Украине в субботу, 18 мая - прогноз от синоптиков

Молния в небе. Фото иллюстративное: УНИАН

В субботу, 18 мая, на территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Небо будет покрыто облаками, однако солнце периодически сможет пробиться сквозь них, придавая немного света и тепла.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре в пятницу, 17 мая.

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Погода в Украине 18 мая

В определенных регионах Украины, в частности в Закарпатье, Прикарпатье и в большинстве районов Левобережья, сегодня ожидаются кратковременные дожди, а также местами возможны грозы. Эти осадки могут быть непродолженными, но следует быть готовыми к переменам в погодных условиях.

Синоптики прогнозируют ветер переменных направлений со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Это может создать дополнительный комфорт или, наоборот, усложнить погодные условия в зависимости от местных особенностей.

По температуре воздуха ночью ожидается +7...+12 °C, а днем — +18...+23 °C. В горных районах, в частности, в Карпатах, ночью может быть прохладно, +3...+8°C, а днем температура поднимется +12...+17°C.

Погода в Украине 18 мая. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области на 18 мая

В столице и Киевской области 18 мая ожидается облачная погода с прояснениями, но без осадков. Синоптики также подразумевают ветер переменных направлений со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Температура воздуха в Киевской области ночью будет +6...+11 °C, а днем поднимется +18...+23 °C. В Киеве ночью ожидается около +10 °C, а днем температура воздуха будет +21...+23 °C.

Прогноз по Киевской области 18 мая. Фото: Укргидрометцентр

Пожарная опасность по Украине

С 17 по 20 мая в Украине, кроме Крыма, Закарпатской и Херсонской областей (17-19 мая) и Кировоградской, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областей (19-20 мая), ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Значительный уровень сухости и зноя могут создавать благоприятные условия для быстрого распространения пожаров в лесах, степных и сельскохозяйственных угодьях. Строгая осторожность и соблюдение пожарных стандартов безопасности чрезвычайно важны в этот период.

Карта пожарной угрозы по Украине 18 мая. Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Карта пожарной угрозы по Украине 19 мая. Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

С 17 по 21 мая в Украине ожидается продление постепенного снижения уровней воды с удержанием их на высоких отметках. Вот более подробная информация об этом:

Десна:

Затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Нежинском и Черниговском районах (И уровень опасности желтый).

В Корюковском районе Черниговской области (II уровень опасности – оранжевый).

Верхний Днепр:

Затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда приречных сел в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности – оранжевый).

Низ Днестра и рукав Турунчук:

Повышение уровней воды на 0,1-0,3 м над текущими уровнями с содержанием затопления пониженных приречных территорий в Одесском районе (И уровень опасности — желтый).

Реки Днепр в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях:

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения г. Днепр в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов (III уровень опасности — коричневый).

Карта опасности гидрологических явлений по Украине. Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Напомним, в Киеве в этом году пляжный сезон отменен из-за военного положения в стране. Такое решение связано с необходимостью избежать массовых скоплений людей на пляжах и в зонах отдыха, что может затруднить их беспрепятственный доступ к укрытиям и хранилищам в случае воздушной тревоги.

Также мы рассказывали, что в Украине летом ожидается неравномерное выпадение осадков. В связи с этим существует высокая угроза чрезвычайной пожарной опасности.