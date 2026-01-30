Морози до -30 повертаються в Україну — коли їх чекати

Дороги вкриває ожеледиця — до України повертаються морози до -30
В Україні різко знижується температура повітря, а дороги вже починають вкриватися льодом. Синоптики попереджають про ожеледицю та повернення справжніх зимових морозів.
Про це повідомляють Укргідрометцентр і синоптик Наталка Діденко.
Морози до -30°С йдуть до України
У Києві та області сьогодні прогнозують невеликий сніг і слизькі дороги. Температура повітря опуститься до -11°С, що ускладнить рух транспорту та пішоходів.
Вже від 30 січня в більшості регіонів України оголошено жовтий рівень небезпеки через ожеледицю, налипання мокрого снігу та ожеледь.
Найбільш відчутне похолодання очікується з неділі та триватиме щонайменше до 4 лютого. Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, в Україну надходитиме арктичне повітря, яке знизить температуру до -20…-28°С, а подекуди — до -30°С.
У зв'язку з цим метеорологиня радить заздалегідь підготуватися до морозів — одягатися у декілька шарів, використовувати теплий фліс, а також подбати про теплі ковдри та електропростирадла.
