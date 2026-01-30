Відео
Україна
Дороги вкриває ожеледиця — до України повертаються морози до -30

Дороги вкриває ожеледиця — до України повертаються морози до -30

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 14:17
Морози до -30 повертаються в Україну — коли їх чекати
Двірник посипає дороги від ожеледиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні різко знижується температура повітря, а дороги вже починають вкриватися льодом. Синоптики попереджають про ожеледицю та повернення справжніх зимових морозів.

Про це повідомляють Укргідрометцентр і синоптик Наталка Діденко.

Морози до -30°С йдуть до України

У Києві та області сьогодні прогнозують невеликий сніг і слизькі дороги. Температура повітря опуститься до -11°С, що ускладнить рух транспорту та пішоходів.

Прогноз погоди в Україні на 29 січня
Карта погоди на 29 січня. Фото: meteo.gov.ua

Вже від 30 січня в більшості регіонів України оголошено жовтий рівень небезпеки через ожеледицю, налипання мокрого снігу та ожеледь.

В Україні попереджають про погодну небезпеку
Жовтий рівень небезпеки в деяких областях України. Фото: meteo.gov.ua

Найбільш відчутне похолодання очікується з неділі та триватиме щонайменше до 4 лютого. Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, в Україну надходитиме арктичне повітря, яке знизить температуру до -20…-28°С, а подекуди — до -30°С.

У зв'язку з цим метеорологиня радить заздалегідь підготуватися до морозів — одягатися у декілька шарів, використовувати теплий фліс, а також подбати про теплі ковдри та електропростирадла.

Погода в Україні у лютому
Карта погоди на 1 лютого. Фото: windy.com

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
