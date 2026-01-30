Морозы до -30 возвращаются в Украину — когда их ждать

Дворник посыпает дороги от гололеда. Фото: Новини.LIVE

В Украине резко снижается температура воздуха, а дороги уже начинают покрываться льдом. Синоптики предупреждают о гололедице и возвращении настоящих зимних морозов.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

В Киеве и области сегодня прогнозируют небольшой снег и скользкие дороги. Температура воздуха опустится до -11°С, что усложнит движение транспорта и пешеходов.

Карта погоды на 29 января. Фото: meteo.gov.ua

Уже с 30 января в большинстве регионов Украины объявлен желтый уровень опасности из-за гололеда, налипания мокрого снега и гололеда.

Желтый уровень опасности в некоторых областях Украины. Фото: meteo.gov.ua

Наиболее ощутимое похолодание ожидается с воскресенья и продлится как минимум до 4 февраля. Как сообщает синоптик Наталья Диденко, в Украину будет поступать арктический воздух, который снизит температуру до -20...-28°С, а местами — до -30°С.

В связи с этим метеоролог советует заранее подготовиться к морозам — одеваться в несколько слоев, использовать теплый флис, а также позаботиться о теплых одеялах и электропростынях.

Карта погоды на 1 февраля. Фото: windy.com

