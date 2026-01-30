Морозы до -30 возвращаются в Украину — когда их ждать

Дороги покрывает гололед — в Украину возвращаются морозы до -30
В Украине резко снижается температура воздуха, а дороги уже начинают покрываться льдом. Синоптики предупреждают о гололедице и возвращении настоящих зимних морозов.
Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.
Морозы до -30°С идут в Украину
В Киеве и области сегодня прогнозируют небольшой снег и скользкие дороги. Температура воздуха опустится до -11°С, что усложнит движение транспорта и пешеходов.
Уже с 30 января в большинстве регионов Украины объявлен желтый уровень опасности из-за гололеда, налипания мокрого снега и гололеда.
Наиболее ощутимое похолодание ожидается с воскресенья и продлится как минимум до 4 февраля. Как сообщает синоптик Наталья Диденко, в Украину будет поступать арктический воздух, который снизит температуру до -20...-28°С, а местами — до -30°С.
В связи с этим метеоролог советует заранее подготовиться к морозам — одеваться в несколько слоев, использовать теплый флис, а также позаботиться о теплых одеялах и электропростынях.
