Україна
Дороги покрывает гололед — в Украину возвращаются морозы до -30

Дороги покрывает гололед — в Украину возвращаются морозы до -30

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 14:17
Морозы до -30 возвращаются в Украину — когда их ждать
Дворник посыпает дороги от гололеда. Фото: Новини.LIVE

В Украине резко снижается температура воздуха, а дороги уже начинают покрываться льдом. Синоптики предупреждают о гололедице и возвращении настоящих зимних морозов.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Морозы до -30°С идут в Украину

В Киеве и области сегодня прогнозируют небольшой снег и скользкие дороги. Температура воздуха опустится до -11°С, что усложнит движение транспорта и пешеходов.

Прогноз погоди в Україні на 29 січня
Карта погоды на 29 января. Фото: meteo.gov.ua

Уже с 30 января в большинстве регионов Украины объявлен желтый уровень опасности из-за гололеда, налипания мокрого снега и гололеда.

В Україні попереджають про погодну небезпеку
Желтый уровень опасности в некоторых областях Украины. Фото: meteo.gov.ua

Наиболее ощутимое похолодание ожидается с воскресенья и продлится как минимум до 4 февраля. Как сообщает синоптик Наталья Диденко, в Украину будет поступать арктический воздух, который снизит температуру до -20...-28°С, а местами — до -30°С.

В связи с этим метеоролог советует заранее подготовиться к морозам — одеваться в несколько слоев, использовать теплый флис, а также позаботиться о теплых одеялах и электропростынях.

Погода в Україні у лютому
Карта погоды на 1 февраля. Фото: windy.com

Напомним, жителей Одессы предупредили о непогоде, которая надвигается на город.

А также синоптики сообщили, что в некоторых регионах Украины возможны дожди.

зима морозы прогноз погоды погода в Украине гололедица
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
