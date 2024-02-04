Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Дощ, шквальний вітер та ожеледиця — синоптики розповіли про погоду на сьогодні arrow

Дощ, шквальний вітер та ожеледиця — синоптики розповіли про погоду на сьогодні

4 лютого 2024 06:12
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні у неділю, 4 лютого — прогноз від синоптиків
Жінка не може втримати парасольку через сильний вітер. Фото: pixabay
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні у неділю, 4 лютого, буде хмарною з проясненнями. Часом можливі невеликі опади переважно у вигляді дощу, вночі у східних областях помірний мокрий сніг з дощем, подекуди налипання мокрого снігу. Температура в середньому по країні прогріється до +5° С. Разом з тим, у більшості областей синоптики прогнозують пориви вітру до 15-20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 4 лютого

"Температура вночі 0...+5° С, вдень +3...+8° С, у південній частині до +11° С, на півночі Лівобережжя 0...+5° С. В Карпатах мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Температура протягом доби близько 0° С", — йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, вітер буде західний та північно-західний з поривами 7-12 м/с. 

Погода в Україні 4 лютого
Погода в Україні 4 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 4 лютого по Київщині

У Київській області у неділю, 4 лютого, також буде хмарно з проясненнями. Часом пройде невеликий дощ.

"Вітер північно-західний 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0...+5° С, вдень +3...+8° С", — повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві вночі очікується +2..+4° С, а вдень близько +5° С.

Погода у Києві 4 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

У неділю, 4 лютого, у низці областей через пориви вітру 15-20 м/с оголошено I рівень небезпечності — жовтий. 

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Небезпечні метеорологічні явища 4 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що харківський бабак Тимко спрогнозував 2 лютого, коли українцям очікувати весну. Крім того, у тваринки поцікавилися, що Україні посприяє на шляху до перемоги.

Також ми повідомляли, що синоптики розповіли, чи відрізнятиметься лютий 2024 року від торішнього. Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко спрогнозував, чи очікувати українцям на сильні морози, які лютували в січні.

погода
прогноз погоди
погода в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

Актуальне по темі