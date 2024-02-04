Погода в Україні у неділю, 4 лютого — прогноз від синоптиків

Жінка не може втримати парасольку через сильний вітер. Фото: pixabay

Погода в Україні у неділю, 4 лютого, буде хмарною з проясненнями. Часом можливі невеликі опади переважно у вигляді дощу, вночі у східних областях помірний мокрий сніг з дощем, подекуди налипання мокрого снігу. Температура в середньому по країні прогріється до +5° С. Разом з тим, у більшості областей синоптики прогнозують пориви вітру до 15-20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 4 лютого

"Температура вночі 0...+5° С, вдень +3...+8° С, у південній частині до +11° С, на півночі Лівобережжя 0...+5° С. В Карпатах мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Температура протягом доби близько 0° С", — йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, вітер буде західний та північно-західний з поривами 7-12 м/с.

Погода в Україні 4 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 4 лютого по Київщині

У Київській області у неділю, 4 лютого, також буде хмарно з проясненнями. Часом пройде невеликий дощ.

"Вітер північно-західний 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0...+5° С, вдень +3...+8° С", — повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві вночі очікується +2..+4° С, а вдень близько +5° С.

Погода у Києві 4 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

У неділю, 4 лютого, у низці областей через пориви вітру 15-20 м/с оголошено I рівень небезпечності — жовтий.

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Небезпечні метеорологічні явища 4 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що харківський бабак Тимко спрогнозував 2 лютого, коли українцям очікувати весну. Крім того, у тваринки поцікавилися, що Україні посприяє на шляху до перемоги.

Також ми повідомляли, що синоптики розповіли, чи відрізнятиметься лютий 2024 року від торішнього. Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко спрогнозував, чи очікувати українцям на сильні морози, які лютували в січні.