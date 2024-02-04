Погода в Украине в воскресенье, 4 февраля - прогноз от синоптиков

Женщина не может удержать зонтик из-за сильного ветра. Фото: pixabay

Погода в Украине в воскресенье, 4 февраля, облачно с прояснениями. Временами возможны небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ночью в восточных областях умеренный мокрый снег с дождем, иногда налипание мокрого снега. Температура в среднем по стране прогреется до +5°С. Вместе с тем в большинстве областей синоптики прогнозируют порывы ветра до 15-20 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр .

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Погода в Украине 4 февраля

"Температура ночью 0...+5°С, днем +3...+8°С, в южной части до +11°С, на севере Левобережья 0...+5°С. В Карпатах мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедица, на дорогах гололедица. Температура в течение суток около 0° С", — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, ветер будет западный и северо-западный с порывами 7-12 м/с.

Погода в Украине 4 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 4 февраля по Киевской области.

В Киевской области в воскресенье, 4 февраля, также облачно с прояснениями. Временами пройдет небольшой дождь.

"Ветер северо-западный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0...+5°С, днем +3...+8°С", — сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве ночью ожидается +2..+4°С, а днем около +5°С.

Погода в Киеве 4 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

В воскресенье, 4 февраля, в ряде областей из-за порывов ветра 15-20 м/с объявлен I уровень опасности — желтый.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Опасные метеорологические явления 4 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что харьковский сурок Тимко спрогнозировал 2 февраля, когда украинцам ждать весну. Кроме того, у животного поинтересовались, что Украине поспособствует на пути к победе.

Также мы сообщали, что синоптики рассказали, будет ли февраль 2024 года отличаться от прошлогоднего. Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко спрогнозировал, ожидать ли украинцам сильные морозы, свирепствовавшие в январе.