Погода в Украине в воскресенье, 4 февраля - прогноз от синоптиков

Дождь, шквальный ветер и гололедица — синоптики рассказали о погоде сегодня
Погода в Украине в воскресенье, 4 февраля, облачно с прояснениями. Временами возможны небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ночью в восточных областях умеренный мокрый снег с дождем, иногда налипание мокрого снега. Температура в среднем по стране прогреется до +5°С. Вместе с тем в большинстве областей синоптики прогнозируют порывы ветра до 15-20 м/с.
Об этом сообщает Укргидрометцентр .
Погода в Украине 4 февраля
"Температура ночью 0...+5°С, днем +3...+8°С, в южной части до +11°С, на севере Левобережья 0...+5°С. В Карпатах мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедица, на дорогах гололедица. Температура в течение суток около 0° С", — говорится в сообщении.
По данным синоптиков, ветер будет западный и северо-западный с порывами 7-12 м/с.
Прогноз погоды на 4 февраля по Киевской области.
В Киевской области в воскресенье, 4 февраля, также облачно с прояснениями. Временами пройдет небольшой дождь.
"Ветер северо-западный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0...+5°С, днем +3...+8°С", — сообщает Укргидрометцентр.
В Киеве ночью ожидается +2..+4°С, а днем около +5°С.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях
В воскресенье, 4 февраля, в ряде областей из-за порывов ветра 15-20 м/с объявлен I уровень опасности — желтый.
Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Напомним, что харьковский сурок Тимко спрогнозировал 2 февраля, когда украинцам ждать весну. Кроме того, у животного поинтересовались, что Украине поспособствует на пути к победе.
Также мы сообщали, что синоптики рассказали, будет ли февраль 2024 года отличаться от прошлогоднего. Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко спрогнозировал, ожидать ли украинцам сильные морозы, свирепствовавшие в январе.
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