Прогноз погоди в Україні на четвер, 25 липня, від Укргідрометцентру та народної синоптикині Наталки Діденко

Жінка йде під дощем. Фото ілюстративне: УНІАН

Погода в Україні в четвер, 25 липня, буде хмарною із проясненнями. У західних, Житомирській, Вінницькій, а вдень ще в Одеській і Миколаївській областях пройдуть короткочасні дощі, грози, подекуди град і шквали 15–20 м/c. На решті території мінлива хмарність, без опадів.

Про це в середу, 24 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 25 липня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Переважно східний, а в західних областях північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 3–8 м/с. Температура повітря в південній частині вночі становитиме +18...+23 °С, а вдень +27...+32 °С. На решті території вночі буде +13...+18 °С, а вдень +25...30 °С. У західних, Вінницькій і Житомирській областях буде +19...+24 °С. У Карпатах уночі +9...+14 °С, а вдень +14...+19 °С.

На Київщині буде мінлива хмарність. Без опадів. Швидкість східного вітру становитиме 3–8 м/с. Температура в області вночі буде +13...+18 °С, а вдень +25...+30 °С. У Києві стовпчики термометрів уночі опустяться до +15...+17 °С, а вдень піднімуться до +26...+28 °С.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

Карта "Небезпечні гідрологічні явища в Україні"

У зв'язку із тривалим бездощовим періодом та високим температурним режимом повiтря в Харківській областi, на рiчках суббасейну Сiверського Дiнця очікується подальший спад рiвнiв води на 0,1–0,2 метра. Унаслідок таких гідрологічних умов на ділянці Сіверського Дінця від міста Змiїв до міста Iзюм очікується наближення рiвнiв води до мiнiмальних багаторiчних позначок за липень.

На річці Сiверський Донець бiля села Яремiвка та ріки Уди бiля селища Пересiчне рiвнi води досягли мiнiмальних багаторiчних позначок за липень — очікується подальше їх зниження.

За даними Каталогу небезпечних гiдрологiчних явищ минулих років, на річці Сіверський Донець бiля міста Змiїв рівні води досягли початкового рівня стихійного гідрологічного явища (стихійне гідрологічне явище ІІІ (низького) рівня).

У суббасейні Сіверського Дінця в межах Харківської області оголошено ІІІ (коричневий) рівень небезпеки.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

Карта "Небезпечні метеорологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

У західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях грози. В окремих районах град і шквали 15–20 м/с. Очікується I (жовтий) рівень небезпечності.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

У східних, центральних, більшості північних і південних областей буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом народної синоптикині, у четвер, 25 липня, у західних областях пройдуть грози й буде прохолодно, +15...+25 °С. На півночі без опадів. Локальні дощі можливі лише в Житомирській області. Температура повітря в цьому регіоні вдень становитиме +24...+28 °С. На сході буде сухо й сонячно, +27...+30 °С. У центральних областях без опадів, +26...+30 °С. У Вінницькій області +23...+25 °С. У південній частині дощ із грозою місцями можливий лише в Одеській області. Протягом дня буде +28...+32 °С.

У Києві очікується суха погода з температурою повітря близько +27 °С.

Раніше ми повідомляли, як мешканці Львівської області під час відключень світла рятуються від спеки. Електроенергії у Львові немає по 4–8 годин на добу.

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