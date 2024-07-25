Прогноз погоды в Украине на четверг, 25 июля, от Укргидрометцентра и народного синоптика Наталки Диденко

Женщина идет под дождем. Фото иллюстративное: УНІАН

Погода в Украине в четверг, 25 июля, будет облачной с прояснениями. В западных, Житомирской, Винницкой, а днем еще в Одесской и Николаевской областях пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15–20 м/c. На остальной территории переменная облачность, без осадков.

Об этом в среду, 24 июля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 25 июля

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Преимущественно восточный, а в западных областях северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Температура воздуха в южной части ночью будет +18...+23 °С, а днем +27...+32 °С. На остальной территории ночью будет +13...+18 °С, а днем +25...30 °С. В западных, Винницкой и Житомирской областях будет +19...+24 °С. В Карпатах ночью +9...+14 °С, а днем +14...+19 °С.

В Киевской области будет переменная облачность. Без осадков. Скорость восточного ветра составит 3–8 м/с. Температура в области ночью будет +13...+18 °С, а днем +25...+30 °С. В Киеве столбики термометров ночью опустятся до +15...+17 °С, а днем поднимутся до +26...+28 °С.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Карта "Опасные гидрологические явления в Украине"

В связи с длительным бездождевым периодом и высоким температурным режимом воздуха в Харьковской области, на реках суббассейна Северского Донца ожидается дальнейший спад уровней воды на 0,1–0,2 метра. В результате таких гидрологических условий на участке Северского Донца от города Змиев до города Изюм ожидается приближение уровней воды к минимальным многолетним отметкам за июль.

На реке Северский Донец у села Яремовка и реки Уды у поселка Пересечное уровни воды достигли минимальных многолетних отметок за июль — ожидается дальнейшее их снижение.

По данным Каталога опасных гидрологических явлений прошлых лет, на реке Северский Донец у города Змиев уровни воды достигли начального уровня стихийного гидрологического явления (стихийное гидрологическое явление ІІІ (низкого) уровня).

В суббассейне Северского Донца в пределах Харьковской области объявлен ІІІ (коричневый) уровень опасности.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

Карта "Опасные метеорологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

В западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях грозы. В отдельных районах град и шквалы 15–20 м/с. Ожидается I (желтый) уровень опасности.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

Карта "Пожарная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

В восточных, центральных, большинстве северных и южных областей будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика, в четверг, 25 июля, в западных областях пройдут грозы и будет прохладно, +15...+25 °С. На севере без осадков. Локальные дожди возможны только в Житомирской области. Температура воздуха в этом регионе будет днем +24...+28 °С. На востоке будет сухо и солнечно, +27...+30 °С. В центральных областях без осадков, +26...+30 °С. В Винницкой области +23...+25 °С. В южной части дождь с грозой возможен лишь в Одесской области. В течение дня будет +28...+32 °С.

В Киеве ожидается сухая погода с температурой воздуха около 27 °С.

Ранее мы сообщали, как жители Львовской области во время отключения света спасаются от жары. Электроэнергии во Львове нет по 4–8 часов в сутки.

Также мы сообщали, что в ближайшие дни в Украину снова вернется аномальная жара. Столбики термометров днем будут подниматься до +34 °С.