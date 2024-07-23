Прогноз погоди в Україні на 10 днів від Наталії Птухи

Жінки ховаються від сонця. Фото: Новини.LIVE

Незабаром в Україну повернеться нестерпна спека. Температура повітря підвищиться до +34 °C. Однак очікуються також дощі та вітер.

Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха для NV.

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Птуха наголосила, що спека очікується більш гуманною, ніж була напередодні.

"Змінилися повітряні потоки — зараз вони надходять переважно з північних широт", — пояснює Птуха.

Вночі в першій половині тижня в Україні очікується +14...+19 °C, а вдень +24...+30 °C. На півдні температура повітря підвищиться до +34 °C.

Аномальна температура повітря очікується на сході та в Дніпропетровській області 25 липня.

"Але для цих регіонів такі показники є досить типовими для літа", — наголосила Птуха.

За словами синоптикині, на захід країни цього ж дня завітає зниження температури. Температура повітря буде +21...+26 °C. Вона зазначила, що 25-26 липня у більшості областей буде певне полегшення.

"Все залежатиме від того, як буде пролягати атмосферний фронт, проходження якого прогнозується на четвер і п’ятницю", — каже Птуха.

Проте в північних і центральних областях можна очікувати зниження температури. Погодні умови будуть хмарними з опадами.

У понеділок і вівторок очікується короткочасний дощ із грозами в західних областях та Житомирській, а пізніше вони пройдуть на сході і у Сумській області. За словами Птухи, 24-25 липня — у Вінницькій і Одеській областях. У решті південних областей буде сухо, також як і на сході після 24 липня.

"На вихідні і початок наступного тижня знову повертаються більш високі значення температури", — попереджає синоптикиня.

За її словами, буде більше сонця і в середньому +30 °C.

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У столиці 23-25 липня без опадів, а 26 липня місцями невеликий короткочасний дощ.

"По області ж 24-25 липня в денні години місцями невеликі короткочасні дощики", — каже Птуха.

Температура повітря у регіоні найближчим часом вночі буде +17…+19 °C, вдень +27…+29 °C.

Синоптикиня зазначила, що 24−25 липня у столиці та області лише трохи свіжіше — в межах +26…+28 °C градусів. А 26-27 липня очікується до +32 °C.

Нагадаємо, в Україні 24 липня очікується тепла погода з комфортною температурою повітря, яка коливатиметься в межах +25...+29 °C. В більшості областей буде сухо і сонячно, лише в західних областях можлива гроза. Втім, це триватиме недовго, і вже незабаром до нас повернеться аномальна спека.

Також 22 липня в Києві пройшла сильна гроза. Негода повалила дерева й затопила деякі райони столиці.