Прогноз погоды в Украине на 10 дней от Натальи Птухи

Женщины прячутся от солнца. Фото: Новини.LIVE

Вскоре в Украину вернется невыносимая жара. Температура воздуха повысится до +34 °C. Однако ожидаются дожди и ветер.

Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха для NV.

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Птуха подчеркнула, что жара ожидается более гуманной, чем была накануне.

"Изменились воздушные потоки — сейчас они поступают преимущественно с северных широт", — объясняет Птуха.

Ночью в первой половине недели в Украине ожидается +14...+19 °C, а днем +24...+30 °C. На юге температура воздуха увеличится до +34 °C.

Аномальная температура воздуха ожидается на востоке и Днепропетровской области 25 июля.

"Но для этих регионов такие показатели достаточно типичны для лета", — подчеркнула Птуха.

По словам синоптика, на запад страны в этот же день придет снижение температуры. Температура воздуха будет +21...+26 °C. Она отметила, что 25-26 июля в большинстве областей будет облегчение.

"Все будет зависеть от того, как будет пролегать атмосферный фронт, прохождение которого прогнозируется на четверг и пятницу", — говорит Птуха.

Однако в северных и центральных областях можно ожидать понижения температуры. Погодные условия будут облачными с осадками.

В понедельник и вторник ожидается кратковременный дождь с грозами в западных областях и Житомирской, а позже они пройдут на востоке и в Сумской области. По словам Птухи, 24-25 июля — в Винницкой и Одесской областях. В остальных южных областях будет сухо, так же как и на востоке после 24 июля.

"На выходные и начало следующей недели снова возвращаются более высокие значения температуры", — предупреждает синоптик.

По ее словам, будет больше солнца и в среднем +30 °C.

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В столице 23-25 июля без осадков, а 26 июля местами небольшой кратковременный дождь.

"По области же 24-25 июля в дневные часы местами небольшие кратковременные дожди", — говорит Птуха.

Температура воздуха в регионе в ближайшее время ночью будет +17…+19 °C, днем +27…+29 °C.

Синоптик отметила, что 24-25 июля в столице и области лишь немного свежее — в пределах +26...+28 °C градусов. А 26-27 июля ожидается +32 °C.

Напомним, в Украине 24 июля ожидается теплая погода с комфортной температурой воздуха, которая будет колебаться в пределах +25...+29 °C. В большинстве областей будет сухо и солнечно, только в западных областях возможна гроза. Впрочем, это будет продолжаться недолго, и уже скоро к нам вернется аномальная жара.

Также 22 июля в Киеве прошла сильная гроза. Непогода повалила деревья и затопила некоторые районы столицы.