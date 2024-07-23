Прогноз погоды в Украине 24 июля — Диденко предупредила об аномальной жаре

Девушки гуляют по городу и пьют воду из-за жары. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украине в среду, 24 июля, ожидается теплая погода с комфортной температурой воздуха, которая будет колебаться в пределах +25...+29 °C. В большинстве областей будет сухо и солнечно, только в западных областях возможна гроза. Впрочем, это будет продолжаться недолго и уже скоро к нам вернется аномальная жара.

Такой прогноз дала народный синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине 24 июля

В большинстве областей Украины в среду температура воздуха достигнет +25...+29 °C, в южной части страны будет еще жарче — +30...+34 °C. Ночью ожидается +16...+20 °C.

Дожди с грозами в среду пройдут в западных областях. На остальной территории Украины будет сухая солнечная погода.

В четверг-пятницу, по словам Диденко, ожидается преимущественно свежая синоптическая атмосфера.

Синоптик также предупредила, что в выходные следует ожидать возвращения жаркой погоды в пределах +34...+37 °C.

"Набирайте полные ведра комфортной температуры воздуха, потому что 28-29 июля снова жара вернется", — рассказала Диденко.

Погода в Киеве 24 июля

В Киеве 24 июля обойдется без дождей. Ночью температура воздуха будет достигать +18 °C, днем +28 °C.

Погода от Натальи Диденко на 24 июля. Фото: скриншот

Напомним, что в понедельник, 22 июля, в Киеве прошла сильная гроза. Ненастье свалило деревья и затопило некоторые районы столицы.

Также мы писали, что в июле Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.