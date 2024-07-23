Прогноз погоды в Украине 24 июля — Диденко предупредила об аномальной жаре

Адская жара вернется — Диденко дала неутешительный прогноз погоды и призвала готовиться
В Украине в среду, 24 июля, ожидается теплая погода с комфортной температурой воздуха, которая будет колебаться в пределах +25...+29 °C. В большинстве областей будет сухо и солнечно, только в западных областях возможна гроза. Впрочем, это будет продолжаться недолго и уже скоро к нам вернется аномальная жара.
Такой прогноз дала народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 24 июля
В большинстве областей Украины в среду температура воздуха достигнет +25...+29 °C, в южной части страны будет еще жарче — +30...+34 °C. Ночью ожидается +16...+20 °C.
Дожди с грозами в среду пройдут в западных областях. На остальной территории Украины будет сухая солнечная погода.
В четверг-пятницу, по словам Диденко, ожидается преимущественно свежая синоптическая атмосфера.
Синоптик также предупредила, что в выходные следует ожидать возвращения жаркой погоды в пределах +34...+37 °C.
"Набирайте полные ведра комфортной температуры воздуха, потому что 28-29 июля снова жара вернется", — рассказала Диденко.
Погода в Киеве 24 июля
В Киеве 24 июля обойдется без дождей. Ночью температура воздуха будет достигать +18 °C, днем +28 °C.
Напомним, что в понедельник, 22 июля, в Киеве прошла сильная гроза. Ненастье свалило деревья и затопило некоторые районы столицы.
Также мы писали, что в июле Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.
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