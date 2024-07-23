Прогноз погоди в Україні 24 липня — Діденко попередила про аномальну спеку

Дівчата гуляють містом і п'ють воду через спеку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні у середу, 24 липня, очікується тепла погода з комфортною температурою повітря, яка коливатиметься межах +25...+29 °C. В більшості областей буде сухо і сонячно, лише в західних областях можлива гроза. Втім, це триватиме недовго і вже незабаром до нас повернеться аномальна спека.

Такий прогноз дала народний синоптик Наталія Діденко.

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Погода в Україні 24 липня

В більшості областей України в середу температура повітря сягне +25...+29 °C, у південній частині країни буде ще спекотніше — +30...+34 °C. Вночі очікується +16...+20 °C.

Дощі з грозами у середу можуть пройти у західних областях. На решті території України буде суха сонячна погода.

У четвер-п'ятницю, за словами Діденко, очікується переважно свіжа синоптична атмосфера.

Синоптик також попередила, що на вихідних варто очікувати повернення спекотної погоди у межах +34...+37 °C.

"Набирайте повні відра комфортної температури повітря, бо 28-29 липня знову спека повернеться", — розповіла Діденко.

Погода в Києві 24 липня

У Києві 24 липня обійдеться без дощів. Вночі температура повітря сягатиме +18 °C, вдень +28 °C.

Погода від Наталії Діденко на 24 липня. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в понеділок, 22 липня, в Києві пройшла сильна гроза. Негода повалила дерева й затопила деякі райони столиці.

Також ми писали, що у липні Україна потрапила в центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.