Прогноз магнитных бурь 23 июля - как повлияют на здоровье

Мигрень у девушки из-за магнитной бури. Иллюстративное фото: freepik

Во вторник, 23 июля, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. Несмотря на это, существенных магнитных бурь в ближайшее время можно не опасаться.

Об этом сообщили в Meteoprog.

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Магнитные бури на 23 июля

Последние 24 часа солнечная активность находилась на умеренном уровне. За это время на Солнце произошло 14 вспышек класса С и пять вспышек класса М, наибольшая из которых М.3

Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М3 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 23 июля:

Возможность малого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%

Количество солнечных пятен — 77.

Мигрень у женщины из-за магнитной бури. Источник: freepik

Магнитные бури могут влиять на здоровье

Специалисты предупреждают, что магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие и физическое состояние метеозависимых людей, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими болезнями.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на себя, следует прибегнуть к следующим действиям:

больше отдыхать и отказаться от дел, к которым следует прилагать чрезмерные усилия;

соблюдать правильный режим дня;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

регулярно и правильно питаться;

не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;

высыпаться — спать не менее 7-8 часов;

больше гулять и получать хорошие эмоции.

Напомним, в июле по прогнозам специалистов будет низкая солнечная активность. Правда, не обойдется и без нескольких мощных магнитных бурь.

Кроме того, на Солнце произошла мощная вспышка класса X. Его источником стало пятно AR3738. Вспышка была зафиксирована поздно вечером 13 июля.